Die Ursprünge des Vereins reichen bis ins Jahr 1923 zurück, damals war es noch die Ortsgruppe Lahr des Breisgauer Chauffeurvereins. Ein turbulentes Jahr: Der erste Radiosender Deutschlands – “Funkstunde Berlin aus dem Vox-Haus” – ging online, MAN entwickelte das erste Dieselfahrzeug für die Straße, das erste 24 Stunden Rennen in Le Mans fand statt, die Inflation hatte Deutschland voll im Griff.

Das Land befand sich im Umbruch und war von Veränderungen geprägt – die Zeit der Pferdekutschen und Fuhrwerke ging zu Ende. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit musste man sich umorientieren – beispielsweise als Chauffeur eines Automobils. Wer wohlhabend war, fuhr solche lauten und stinkenden Gefährte sowieso nicht selbst.

Schon damals gab es Pioniere der Zukunft, die den Fortschritt nicht scheuten. So kam es, dass sich neun mutige Männer aus Lahr und Umgebung für die Führerscheinprüfung bewarben. Dazu mussten sie mehrmals auf eigene Kosten beim Kesselinspektor in Freiburg zu einer Schulung. Nach bestandener Prüfung hatten sie auf der letzten Heimfahrt den Einfall, jeweils am ersten Samstag im Monat ein Treffen zu veranstalten. Darum gilt der erste Samstag im Spätsommer 1923, der 6. Oktober, als Gründungstag des Chauffeurvereins Lahr und Umgebung.

Die Gründungsmitglieder hießen Herrmann Bliss (Dinglingen), Stephan Busam, Karl Jehle, Fred Senner, Franz Zehnle (alle Lahr), Jakob Haller, Emil Weber (beide Sulz), Franz Kienzle (Oberweier) und der Ölermeister Zanger (Friesenheim). Über die Geschehnisse der Anfangsjahre ist leider wenig bekannt, Zeitzeugen gibt es auch keine mehr.

Für jeden Traktor, Oldtimer oder historisches Zweirad, das für das Vatertagsfest am 18. Mai angemeldet wird, wartet auf den Besitzer ein Überraschungsgeschenk. Foto: Chauffeurverein Lahr

In der Folgezeit mauserte sich der Verein jedoch zu einer renommierten und gefragten Einrichtung. Als erster Vereinsvorsitzender fungierte der “Zehnle Franz” aus Lahr. Emil Weber aus Sulz bekleidete bis zum Kriegsbeginn 1939 das Amt des Vorsitzenden. Nachdem alle Vereine wegen des Zweiten Weltkrieges aufgelöst worden waren, war er es auch, der den Verein am 7. August 1950 wieder aufleben ließ.

1951 hatte der Verein 20 Mitglieder und wurde von Franz Kölmel geführt, auf ihn folgten Alber Stadler und Gerhard Fleig, der die Hochzeit des Vereins mit 100 Mitgliedern begleitete. Damals hatte man in Sachen Verkehrsplanung ein großes Maß an Mitspracherecht. Sinn und Zweck des Vereins war es, Neuerungen im Straßenverkehr und seiner Teilnehmer bewusst umzusetzen. Verkehrsschauen wurden zusammen mit der Stadt Lahr veranstaltet. Erst als solche Entscheidungen nach und nach an die Politik übertragen wurden, verlor der Chauffeurverein seinen Einfluss.

Unvergessen sind die Vorträge des verstorbenen ersten Vorsitzenden des Ortenauer Kraftfahrerbundes (OKB), Konrad Armbruster aus Offenburg. Unter Gerhard Fleig wurden die späteren Lkw- und Busfahrer-Turniere auf dem Grohe-Parkplatz ausgetragen, die große Bewunderung erfuhren.

Fleig war es auch, der den heutigen Ehrenvorsitzenden Josef Huschle als Mitglied warb. 18 Jahre lang war Huschle Kassierer an der Seite von Fleig und Dieter Kelsch, bevor er das Amt des ersten Vorsitzenden für zwölf Jahre übernahm.

Natürlich war im Chauffeurverein Lahr das Gesellige nie zu kurz gekommen. Es wurde in den 100 Jahren viel gefeiert – legendäre Feste und Ausflüge wie zum Beispiel 1977 ins PSA-Werk, wo der damals neue Peugeot 305 zusammengebaut wurde.

Mit Fleig als Ehrenvorstand und allen Mitgliedern sowie vielen geladenen Gästen feierte Huschle 1998 das 75-jährige Bestehen im Hotel Wacker. Dort wurde dem Chauffeurverein Lahr und Umgebung die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen. Als die Zeit für einen Wechsel war, gab Huschle das Amt an Andreas Ockenfuß ab. Dieser übergab nach mehr als zehn Jahren guter Führung das Zepter nun an Thomas Kollmer.

Wer sind die Mitglieder?

In der Regel waren die Mitglieder Kraftfahrer, meist von Roth- Händle, SPAR oder Robert Nestler Wellpappe. Taxifahrer oder Chauffeure, aber auch Richter und Polizisten waren früher ebenso vertreten. Heute ist jeder, der ein Kraftfahrzeug fährt, ob Moped, Auto, Traktor, Lkw oder Bus im Verein willkommen und darf sich auf zahlreiche gemeinsame Ausflüge und Feste freuen.