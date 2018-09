Anzeige CarTech feiert 20-jähriges Bestehen

Wie vieles an Produkten und in der Gesellschaft hat sich auch die Kfz-Werkstatt digitalisiert. Schnell und gut arbeiten kann man heute nur noch mit einem vernetzten IT-System, das jedem Mitarbeiter die notwendigen Daten in Sekundenschnelle an seinem Arbeitsplatz bereitstellt.

Einhergehend mit diesen Entwicklungen haben sich die Ansprüche der Kunden geändert, und so kamen Jahr für Jahr weitere Fachgebiete zum täglichen Geschäft von Schnattinger dazu. Die heutige Freie Autowerkstatt entstand zusammen mit dem Ladengeschäft für Autoteile- und Zubehör. Als Spezialist erklärt Schnattinger: "Beispielsweise wird das Reifengeschäft immer komplexer. Bedingt durch die Pannenhäufigkeit, schreibt der Gesetzgeber seit 2014 Reifendruckkontrollsysteme in jedem neuen Kfz vor. Viele Fahrzeuge sind mit Reifendrucksensoren ausgestattet. Diese Sensoren müssen beim Räderwechsel codiert und deren Dichtungen bei Neumontage ersetzt werden. Nur so kann das System fehlerfrei arbeiten und sich abzeichnende Probleme rechtzeitig melden. Dies ist für den Laien zu Hause nicht mehr möglich". Durch die stetig wachsende Größe der Räder wird auch der fachgerechte Einlagerungsservice von CarTech immer häufiger in Anspruch genommen. Die Renovierung umfasste daher nicht nur die Neugestaltung des Laden- und Werkstattbereiches, sondern auch die Vergrößerung der Einlagerungskapazitäten.

Schnattingers Anspruch ist es, sowohl die Werkzeuge, die Technik als auch das Fachwissen stets auf dem aktuellen Stand zu haben. Mitarbeiterschulungen sind an der Tagesordnung. So ist die CarTech-Werkstatt beispielsweise legitimiert, bei neuesten Hybrid- und Elektrofahrzeugen Servicearbeiten durchzuführen.