Anzeige Busreisen mit Niveau

Osterfahrten Fünftägige Osterfahrten an die Blumenriviera Loano oder nach Hamburg garantieren weitere Reiseerlebnisse. Die Fahrt vom 18. bis 22. April in das südliche Loano ist von viel Abwechslung geprägt. Hier warten ein Abstecher ins mittelalterliche Stadtzentrum von Albenga, ein Besuch in Genua und ein Ausflug ins ligurische Hinterland. Hamburg bietet von 18. bis 22. April ebenfalls viel Sehenswertes. Stadtrundfahrt, Hafenrundfahrt und Besuche eines typischen Altländer Gasthauses und der Speicherstadt sind nur einige Höhepunkte.

Seit über 40 Jahren ist bei Henkel Reisen Eva Schmerbach freundliche und kompetente Ansprechpartnerin. Werner Henkel ist seit über 30 Jahren für die Busverkehr-Geschäftsführung verantwortlich.

Frühlingsfest 6. und 7. April Zum Treffpunkt für die ganze Familie hat sich das Frühlingsfest im Autohaus Henkel entwickelt. Mit einem unterhaltsamen Programm ist am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, auf dem Firmenareal einiges geboten. Neben der Präsentation von Neuwagen, Jahres- und Gebrauchtwagen wird auch das Reiseprogramm 2019 vorgestellt. Hinzu kommen Musik, Bewirtung, weitere Teilnehmer und eine Tombola.