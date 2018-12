Anzeige Burgruine in festlichem Glanz

Das evangelische Gemeindehaus bietet an beiden Tagen ein liebevoll hergerichtetes Advents-Café. Die dort mit viel Leidenschaft aufgebaute Modell-Eisenbahnausstellung weckt Kindheitserinnerungen.

Liebhaber der Blasinstrumente erfreuen sich am Sonntag, 9. Dezember, um 13 Uhr an den Alphornfreunden aus Neuhengstett. Die Band "Doerty´s Dungeon" sorgt um 14 Uhr mit weihnachtlichem Rock für Stimmung.

Freunde der Holzkunst kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten. Im Burggraben werden mehrfach Vorführungen angeboten, bei denen die Besucher dem Künstler über die Schulter schauen können.

Shuttle-Service eingerichtet

Die Wanderbegeisterten treffen sich am Sonntag um 16.30 Uhr an der Bühne zur gemeinsamen Fackelwanderung mit Bruno Ott. Diese Tour ist auch für Kinderwagen geeignet. Der Nikolaus und die Wasserkönigin beschenken am Samstag, 17 Uhr und am Sonntag um 17.15 Uhr, die Kinder auf der Bühne mit kleinen Präsenten aus dem Jutesack.

Bei den "Einstimmungen zum Advent" am Samstag 18.15 Uhr und Sonntag 18 Uhr in der St. Georgs-Kirche finden die Besucher Ruhe und Besinnung von dem geschäftlichen Treiben.

Der Gemeinderat backt auch in diesem Jahr leckeren Flammkuchen für einen guten Zweck.

Die Stadt bietet wieder einen Bus-Shuttle-Service oder ein Rufauto mit der Nummer 0172/ 91 51 87 1 aus verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde zur Zavelsteiner Burgweihnacht an. Am Samstag von 16 bis 21.30 Uhr sowie am Sonntag, von 11 bis 19 Uhr, ist der Shuttleverkehr eingerichtet.