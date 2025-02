In Straßberg hat die Dorffasnet einen hohen Stellenwert – Stimmung und Närrisches für Jung und Alt.

Die Älteren erinnern sich noch heute gerne an Fasnetsbälle und Umzüge in den 1960ger Jahren. 1976 wurde der Burgnarrenverein Straßberg, der sich rasch zu einem positiven Aushängeschild der Schmeientalgemeinde entwickelte, aus der Taufe gehoben.

Bereits seit dem Häsabstauben sind die Burgnarren und Burgfalken unterwegs. Mit der traditionellen Ortsfasnet steht der närrische Höhepunkt unmittelbar bevor. Burgvogt Daniel Nagraszus, sein Stellvertreter Torben Wissmann sowie alle Burgnarren und Burgfalken freuen sich auf die Fasnet im Straßberg.

Los geht’s mit dem närrischen bunten Nachmittag für Alt und Jung, zu welchem der Burgnarrenverein am Dienstag, 25. Februar, alle älteren und junggebliebenen Narren in die Schmeienhalle einlädt. Für Unterhaltung sorgt Reinhold Hospach. Die Besucher können sich auf zahlreiche närrische Programmeinlagen freuen. Beginn 13.59 Uhr, Eintritt ist frei.

Der „Schmotzige“ Donnerstag, 27. Februar, beginnt mit dem Morgenwecken um 6 Uhr. Danach befreit der Burgnarrenverein, unterstützt vom Musikverein, ab 9 Uhr die Schüler und Lehrer der Schlossgartenschule. Anschließend stürmen die Narren das Rathaus und ziehen mit närrischer Musik durch die Straßen. Weiter geht es mit dem Narrenbaumstellen um 12 Uhr auf dem Festplatz neben der Schmeienhalle. Unter dem Jubel und den Klängen des Musikvereins wird der närrisch geschmückte Baum aufgestellt und zeigt damit weithin sichtbar die Straßberger Fasnet an. Nachmittags streut die Jugend des Burgnarrenvereins mit der historischen Säubermühle den Narrensamen.

Um 17 Uhr beginnt im Rathaus die große Zeremonie des Straßberger Ritterschlags, das zu den herausragenden Fasnetsehrungen im weiten Umkreis zählt. Anschließend erfolgt mit der Schlüsselübergabe von Schultes Markus Zeiser die Machtübernahme durch die Burgnarren. In der aufwendig dekorierten Schmeienhalle steigt mit der „Schmodo Reloaded Party“ das nächste Highlight. Der TSV Straßberg garantiert hier einmal mehr eine super Stimmung. Für die Veranstaltung gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes.

Mit dem 12. Straßberger Nachtumzug am „Rußigen“ Freitag, 28. Februar, haben die Verantwortlichen für einen weiteren Höhepunkt gesorgt. Über 1 200 Maskenträger ziehen ab 19 Uhr von der Lindenstraße über die Kirchstraße und die Silcherstaße zur Schmeienhalle. Anschließend sind Zuschauer und teilnehmende Zünften eingeladen, gemeinsam in der Schmeienhalle und im angrenzenden Barzelt zu feiern. Auch hier gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzes.

Am Samstag, 1.März, findet der Bürgerball statt mit einem tollen Programm. Zur Unterhaltung spielt die Tanzband „Sini and Friends“. Kostümierung ist erwünscht. Karten im Vorverkauf im Hofladen des Partyservices Herre-Schröger sowie an der Abendkasse.

Am Rosenmontag, 3. Februar, sind die kleinen Närrinnen und Narren beim Kinderball ab 14 Uhr in der Schmeienhalle in ihrem Element. Für die bunt kostümierten Kinder werden abwechslungsreiche Spiele sowie gute Stimmung mit Alleinunterhalter Sascha Arnold geboten. Der Eintritt ist frei.

Am Fasnetsdienstag, 4. Februar, wird die Fasnet um 19.30 Uhr verbrannt.

2026 wird 50. Geburtstag mit Ringtreffen gefeiert

Seinen 50. Geburtstag im kommenden Jahr nimmt der Burgnarrenverein Straßberg zum Anlass, um vom 23. bis 25. Januar 2026 das Ringtreffen des Narrenfreundschaftrings Zollernalb auszurichten. „Wir werden dieses freudige Ereignis in einem großen Festzelt auf unserem Straßberger Festplatz feiern“, sagt Burgvogt Daniel Nagraszus. „Ferner ist es uns ein Anliegen, Sie schon heute zu dieser Großveranstaltung einzuladen. Feiern Sie mit dem Burgnarrenverein ein halbes Jahrhundert Straßberger Burgnarrenfasnet.“