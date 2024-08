Bleigießer, Steinmetz, Waffenschmied – auf der Burg Hohengeroldseck wird am Sonntag vieles geboten.

Der „Verein zur Erhaltung der Burgruine Hohengeroldseck“ und die Freiwillige Feuerwehr Seelbach laden a m Sonntag, 1. September , ab 11 Uhr zum 16. Burgfest mit mittelalterlichem Flair ein. Dabei ist es die Kombination von Vergangenheit und Gegenwart, die das Besondere dieser Veranstaltung ausmacht.

Im vorderen Bereich der Burg liegt der Schwerpunkt auf der musikalischen Unterhaltung, hinter der Burg finden Besucher alles, was mit dem Mittelalter zu tun hat. Rund 2500 Besucher erklimmen jedes Jahr die Burg.

„Angefangen hat es damals mit Jazz- und Dixie-Konzerten, alles für den Erhalt der Burgruine“, erzählt Manfred Uhl, der in diesem Jahr zusammen mit dem neuen Vereinsvorsitzenden Michael Moser und Christian Vögele von der Freiwilligen Feuerwehr Seelbach das Fest organisiert. Die Freiwillige Feuerwehr Seelbach ist zudem mit rund 50 Kameraden für die notwendige Logistik zuständig.

Zwei Gruppen schlagen ihr Lager an der Burg auf

28 Marktbeschicker haben sich für dieses Jahr angemeldet – von Bleigießern, Steinmetzen und Waffenschmieden bis hin zu Anbietern von Holzartikeln und Naturprodukten.

Bereits am Freitag schlagen „Midgards Erben“ und die „Oehrn-Sippe“ ihre mittelalterlichen Lagerstätten auf. Für die musikalische Unterhaltung der Gäste am Sonntag sorgt ab 11 Uhr die Musikkapelle Prinzbach-Schönberg, ab 13.15 Uhr der Fanfarenzug „Hachberger Herolde Emmendingen“, ab 14 Uhr die Band „Müller & Friends“, um 16 Uhr erneut der Fanfarenzug bevor „Müller & Friends“ dann bis zum Ende gegen 18 Uhr wieder übernehmen. Sebastian Gehring führt als langjähriger Moderator durch das Programm.

Für eine reichhaltige Bewirtung ist gesorgt

Für die jungen Besucher haben sich die Organisatoren viele Mitmachmöglichkeiten ausgedacht. So können sie Linoldrucke herstellen, Feen, Engel und Elfen basteln, Stockbrot backen oder auf Ponys reiten. Walther von Hohengeroldseck, der mittelalterliche Ritter und Burgherr, wird als Zinnfigur zum Mitnehmen gegen einen kleinen Obolus angeboten. Zudem finden zwei Burgführungen statt.

Für die Bewirtung der Gäste ist außerdem bestens gesorgt. Der Umwelt zuliebe wird beim Essen auf Plastik verzichtet und Fingerfood angeboten, das in Servietten oder Brötchen verpackt ist. So beispielsweise Burgsteaks, Speckbrote, Flammenkuchen und Grillwürste. Natürlich wird es auch Kaffee und Kuchen geben. Geroldsecker Bier vom Fass und Burgsekt sind neben Nichtalkoholischem die passenden Getränke zum Anlass.

Rund um die Burg gilt am Sonntag Einwegverkehr. Wer auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen möchte, kann von Lahr und Biberach mit der Schönberg-Linie anreisen. Die Abfahrtszeiten sind online unter sweg.de zu finden. Der Wegzoll für Schüler und Studenten beträgt drei Euro, für Erwachsene vier Euro, Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Der Erlös kommt in vollem Umfang der Unterhaltung der Burg zu Gute. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung abgesagt, was online unter seelbach-online.de bekannt gegeben wird.