Anzeige Buntes Programm wartet auf Besucher

Ab 11 Uhr findet die offizielle Eröffnungszeremonie mit Landrat Sven Hinterseh und Oberbürgermeister Erik Pauly statt. Anschließend sind Haussegnung und Einweihung des neuen Gebäudes, das nach knapp einjähriger Bauzeit fertiggestellt werden konnte.

Ab 13 Uhr ist der Festbetrieb auf dem Gelände. Es gibt Vorführungen, Kinderspaß sowie Kulinarisches und Musik mit der Band "Upside down" ab 16 Uhr. Dem Eröffnungsfest voraus ging eine längere Planungszeit für einen Neubau und eine fast einjährige Bauzeit, die mit dem Spatenstich am 23. Oktober 2017 im Haberfeld 95, unweit der B27, einen erfolgreichen Beginn erfuhr.

Mit dem Richtfest am 26. April feierten die Verantwortlichen quasi den Halbzeittermin für den Neubau, der mit rund 2,7 Millionen zu Buche schlägt. Rund eine Million Euro kommen dabei vom Landkreis, die Stadt Donaueschingen steuert 500 000 Euro bei, der Landesförderbetrag liegt bei 100 000 Euro; der Trägerverein des Kreistierheimes im Schwarzwald-Baar-Kreis muss 300 000 in bar und einen Kredit mit 500 000 Euro beisteuern. Für die Renaturierung und Verlegung des Donau-Zusammenflusses musste das bisherige Tierheim weichen, denn nur dann kann das neue Projekt "Donauauenpark" umgesetzt werden. Dies erwies sich als Glücksfall für das bisherige marode Tierheim im Brigachweg 15, das längst an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen war, das veraltet ist, teilweise in sich zusammenfällt und auch im Hinblick auf die hygienische Reinhaltung nicht mehr den Standards entspricht.