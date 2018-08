Anzeige Buntes Programm für himmlisches Fest

Bevor die Ballons starten, müssen sie mit heißer Luft befüllt werden. Die Crew legt dazu die Hüllen auf dem Boden aus, entzündet die Flamme und nimmt auch mal einen großen Ventilator zu Hilfe, um die heiße Luft hineinzublasen. So aufgebauscht kann die Fuchsjagd losgehen. Hierbei wird ein Ballon zum Fuchs bestimmt. Dieser startet mit einem gewissen Vorsprung, landet irgendwo und legt ein Zielkreuz aus. Die "Meute" der Ballonfahrer muss dem Folgen und seine Marker so nah wie möglich an diesem Zielkreuz ablegen. Derjenige, der am dichtesten dran ist, gewinnt.