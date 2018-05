Anzeige Buntes Programm für die gesamte Familie

Ein wichtiges Beispiel dafür sind die Naturparkschulen, zu denen auch die Bregtäler Grundschulen gehören. Ein beliebtes Angebot im Naturpark Südschwarzwald sind die Naturpark-Märkte mit regionalen Angeboten. Man bietet hier einheimischen Produzenten die Möglichkeit, ihre im Südschwarzwald produzierten Dinge direkt den Käufern zu präsentieren und zu verkaufen. Auf dieses Mal sind auf dem Naturparkmarkt, der sich vor allem auf dem Marktplatz präsentiert, verschiedene Stände aus der ganzen Region zu finden. Allerdings habe man in diesem Jahr mit dem Termin etwas Pech, so Eveline Kimmig von der Stadtverwaltung, die diesen Markt wieder organisiert. Denn zum gleichen Termin finden in Waldkirch die Heimattage statt, die zahlreiche der sonst in Furtwangen vertretenen Händler angezogen haben. Aber auch so gibt es immer noch insgesamt etwa 20 Marktständen. Neben einem Infostand über den Naturpark Südschwarzwald wird alles angeboten, was das Herz begehrt. Honig und Seife, geräucherte Würste und Ziegenkäse oder auch Schmuck aus Stein. Und wenn das Wetter mitspielt: frische Erdbeeren aus Oberkirch.