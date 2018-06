Am Sonntag, 10. Juni, ab 10 Uhr wird der Vereinsgeburtstag mit den Besuchern gefeiert. Dazu sind alle Interessierten ins Vereinsheim eingeladen. Beim Tag der offenen Tür stellen die Züchter ihre Tiere vor und beantworten Fragen rund um die Zucht und die Pflege der Kleintiere.

Für die Besucher haben die Kleintierzüchter ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Und auch für die kleinen Gäste gibt es an diesem Tag viel zu tun, verspricht Vorsitzender Arthur Pfau.

So werden ein Malwettbewerb unter dem Motto "Male dein Lieblingstier" und eine Kinderrallye veranstaltet. Als Besonderheit werden zwei Aras, also zwei große Papageien, zu sehen sein. Außerdem kann das Schlüpfen von Hühner- und Wachtelküken live miterlebt werden. Zudem warten ein Streichelzoo und ein Hühnerstall auf die Gäste. An einem Verkaufsstand wird Kleintierbedarf angeboten.