Anzeige Bunte Vielfalt wartet

Ob ein beerenfarbener Pullover, eine marinefarbene Jacke, eine grüne Bluse oder eine Hose in grau: Bei der Bunten Truhe in der Rottweiler Hauptstraße ist die gesamte Winterkollektion reduziert. 20 bis 50 Prozent Nachlass erhalten die Kunden. Einzelteile sind stärker reduziert – Farben wie marine, grün, grau, beere oder nude sind erhältlich. Auch Accessoires, wie Mützen, Schals und Taschen sind reduziert. Also kann jeder noch ein Schnäppchen finden.