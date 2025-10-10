Anzeige: Bummeln und probieren in Schramberg

„Herbstzeit ist Einkaufszeit“, unter diesem Motto lädt der Handels- und Gewerbeverein Schramberg am 12. Oktober zum verkaufsoffenen Sonntag ein.
Die Einzelhändler in der Schramberger Innenstadt öffnen am Sonntag, 12. Oktober, um 13 Uhr ihre Türen und laden zum ausgiebigen herbstlichen Schauen, Bummeln und Einkaufen ein. Die Spanne reicht von Mode für Damen, Herren und die Jugend über Schuhe und Sportartikel bis zu schönen Brillen. Dabei können die Besucher unter anderem die neuesten Trends in der Herbstmode kennenlernen und die tollsten Accessoires entdecken. Und sicher wird es auch in dem einen oder anderen Geschäft besondere Angebote und Rabatte zum verkaufsoffenen Sonntag geben.