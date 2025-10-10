Anzeige: Bummeln und probieren in Schramberg

„Herbstzeit ist Einkaufszeit“, unter diesem Motto lädt der Handels- und Gewerbeverein Schramberg am 12. Oktober zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Die Einzelhändler in der Schramberger Innenstadt öffnen am Sonntag, 12. Oktober, um 13 Uhr ihre Türen und laden zum ausgiebigen herbstlichen Schauen, Bummeln und Einkaufen ein. Die Spanne reicht von Mode für Damen, Herren und die Jugend über Schuhe und Sportartikel bis zu schönen Brillen. Dabei können die Besucher unter anderem die neuesten Trends in der Herbstmode kennenlernen und die tollsten Accessoires entdecken. Und sicher wird es auch in dem einen oder anderen Geschäft besondere Angebote und Rabatte zum verkaufsoffenen Sonntag geben.

Ein buntes Familienprogramm „Wir bieten ein buntes Familienprogramm“, verrät Kirsten Moosmann, die HGV-Vorsitzende. Dazu gehört auch ein Kinderprogramm, und die Jungen und Mädchen können sich auch wieder bunt und ausgefallen schminken lassen.

Angebot an Essen sowie herzhaften und süßen Snacks ist groß

Das Angebot an Essen sowie an herzhaften und süßen Snacks ist groß. Kirsten Moosmann wird mit einem eigenen Stand zum Beispiel die beliebten „Flamminis“ anbieten, das sind gewürzte Flammkuchen-Streifen mit Dipp. Grillwürste gibts wieder beim Hettich-Imbiss, der Celic-Market bietet Grillspieße. Der Türkische Verein ist wiederum mit Spezialitäten aus der Türkei dabei. Die Schinderhexen aus Schramberg betreiben einen Getränkestand. Weiter gibts rund um den Marktplatz auch noch Softeis, das Crêpes-Mobil ist da, und Popcorn und Waffeln ergänzen das Angebot an Süßem.

Kinderartikelbörse im Bärensaal

Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag findet zwischen 10 und 15 Uhr eine Kinderartikelbörse im Bärensaal, Marktstraße 7, statt. Hier findet sicher auch das eine oder andere Kinderkleidungsstück, das viel zu schade ist, um aussortiert zu werden, neue Besitzer.

Gesundheits- und Spendenlauf ab 11 Uhr

Schon zwei Stunden, bevor die Geschäfte in Schramberg am Sonntag, 12. Oktober, ihre Türen zum Bummeln und Einkaufen öffnen, startet der Gesundheits- und Spendenlauf für die Rehaklinik Katharinenhöhe im Schwarzwald. Es ist inzwischen der vierte Lauf seiner Art. Im vergangenen Jahr beteiligten sich hunderte Läuferinnen und Läufer an der Aktion. Start und Ziel der knapp einen Kilometer langen Stadtrunde ist der hintere Rathausplatz in Schramberg. Ab 9 Uhr können hier auch die Startnummern abgeholt werden. Anmeldungen werden bis kurz vor dem Start angenommen.

Mehr zum Spendenlauf finden Sie in unserem zweiten Text zum verkaufsoffenen Sonntag in Schramberg.