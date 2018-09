Anzeige Bummeln, schlemmen und shoppen

Erstmals gibt es dieses Jahr einen Italienischen Markt mit südländischem Flair und jeder Menge Köstlichkeiten auf dem Platz vor der Zehntscheuer und auch ein Kunstmarkt um und im Haus am Nepomuk wird angeboten.

Hanns Fuchs alias Hans Spielmann, der Liedermacher und Straßenmusikant singt und spielt Lieder zum Lauschen, Spielen, Tanzen und Mitmachen für die ganze Familie.

Ein großes und vielfältiges Musikprogramm während des ganzen Tages und Abends rundet die Veranstaltung ab.

Elke Ursinus von "Musik verbindet..." überrascht das Publikum mit interessanten Bands wie zum Beispiel Honey and the Moon und Band, Madaus und Band, David Blair, Mattheo und die Bringer, The Noerds und viele andere in der gesamten Altstadt.

Karlheinz Heiss wird mit der Musikschule Rottenburg einen weiteren musikalischen Rahmen bilden.

Der HGV Rottenburg freut sich in Kooperation mit der Stadt Rottenburg und Elke Ursinus von "Musik verbindet...", auf einen entspannten und genussreichen Sommerausklang.