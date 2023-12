Anzeige: Büroneubau der Firma Helmut Kern

Nach rund einem Jahr – im Oktober 2022 ist der Spatenstich offizieller Startschuss für das engagierte Projekt gewesen – ist der Büroneubau der Helmut Kern GmbH abgeschlossen. Lagerflächen, Sozialräume, Maschinenpark und Verwaltung sind nun auf einem Grundstück außerhalb des Wohngebiets vereint. Bauherren sind die beiden Geschäftsführer Harald und Volker Kern sowie Anna Kern-Ohnemus und Jonas Kern, die der dritten Generation des Familienbetriebs angehören.

An das neue Bürogebäude soll schon bald eine Lagerhalle angebaut werden – die Baugenehmigung hierfür ist bereits in Bearbeitung. „Dann können wir unser vorheriges Domizil in der Bromergasse komplett aufgeben“, freut sich Harald Kern, der den Familienbetrieb gemeinsam mit Volker Kern leitet. In der Bromergasse befinden sich momentan noch eine Werkstatt und beheizte Lagerräume. Ziel sei es, baldmöglichst alle Geschäftsräume am Standort im Speckenfeld zu vereinen.

Große Vorteile für die Kunden und Zulieferer

Sowohl für die Kunden als auch die Zulieferer bedeutet die wesentlich bessere Verkehrsanbindung eine vereinfachte Erreichbarkeit. Außerdem steht im Speckenfeld ein Kundenbereich zur Verfügung, der kreatives Arbeiten ermöglicht und die Planung sowie den Austausch mit Kunden, Architekten, Fachplanern und Ingenieuren auf dem neuesten Stand der Technik erleichtert.

Aber auch die Mitarbeiter profitieren: Die neuen Räumlichkeiten bieten Platz für zwölf Angestellte im kaufmännischen Bereich. Alle Arbeitsplätze sind ergonomisch und modern ausgestattet. Zudem wurde großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit, gute Lichtverhältnisse, eine ruhige Arbeitsatmosphäre, Raum für Besprechungen und Konferenzarbeiten sowie moderne Sozialräume gelegt.

Dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit wurde bei der Bebauung des fast 39 000 Quadratmeter großen Geländes sehr viel Beachtung geschenkt: Auf dem Dach des Büroneubaus sorgt eine Photovoltaikanlage für natürliche Energie, während eine Luft-Wärmepumpe das Gebäude ressourcenschonend beheizt.

Kontaktdaten

Seit dem 20. November befindet sich der Firmensitz im Speckenfeld 8 im Mahlberger Industriegebiet. E-Mail-Adressen und die Telefax-Nummer bleiben unverändert gültig, telefonisch ist die Helmut Kern GmbH ab sofort unter 07825/86 47 70 zu erreichen.