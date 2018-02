Anzeige Bürgerstiftung setzt auf "Narren mit Herz"

Zwar seien Anträge eingereicht worden, doch diese seien zumeist keine Jugendfonds-Projekte gewesen, sondern aus einem anderen Bürgerstiftungs-Topf finanziert worden. "Auf der einen Seite versuchen junge Leute Geld mit Punschverkäufen auf dem Weihnachtsmarkt oder Ähnlichem zu verdienen, dabei könnten sie auch einen Antrag bei der Bürgerstiftung stellen", will Kinzel auf die Option aufmerksam machen.

Er vermutet, dass die Jugendlichen vor allem aufgrund der Formalitäten gehemmt sind. "Einen Antrag zu stellen, ist eine Herausforderung für junge Leute und durchaus schwer, aber wir wollen nicht nur vermitteln, wie man Veranstaltungen oder Projekte, sondern auch Geld organisiert", erklärt Kinzel.

"Jede Reise fängt mit einem ersten Schritt an", meint er. Und bei diesem könnten sich die Jugendlichen auch ruhig von einem Erwachsenen, beispielsweise ihrem Jugendleiter, begleiten lassen. Vornehmlich gehe es um die Projektbeschreibung und den Betrag, der bezuschusst werden soll. "Wichtig sind dabei Projekte speziell für Oberndorf", so die Bedingung.

Geld fließt in Projekte für Jugendliche

Und so groß sei die Hürde gar nicht. "Wir hatten auch schon Anträge, bei denen Kinder des Kindergartens Bilder gemalt und so ihre Ideen ausgedrückt haben", erinnert sich Kinzel. "Eine Whatsapp wäre vielleicht ein wenig zu kurz, aber dennoch ein Anfang. Danach kann man dann in den Dialog gehen", meint der Bürgerstiftungsvorsitzende. Gutes tun innerhalb gewisser Regeln sei das Motto. Mit dem im vergangenen Jahr erwirtschafteten Betrag der Aktion "Narr mit Herz" abzüglich der "Catch the bus"-Unterstützung sind noch rund 3000 Euro im Jugendfonds. Diese warten nur darauf, für ein Projekt ausgegeben zu werden.

Um möglichst viele Aktionen in diesem Jahr unterstützen zu können, gibt es auch bei der kommenden Fasnet die Aktion mit den bunten Bändeln.

Wer Herz zeigen und seine Stadt sowie deren Jugend unterstützen will, der erhält gegen eine Mindestspende von drei Euro einen rot-blauen "Narr mit Herz 2018"-Bendel, der ans Revers geheftet werden kann.

Ausgabestart war am Schantlesonntag. Während der Fasnet werden die Mitglieder der Bürgerstiftung mit ihren Spardosen unterwegs sein, jederzeit bereit, ihre Bändel zu verteilen. Und wenn es dann um den Kassensturz geht, hoffen Kinzel und Müller-Stark, dass die Jugendlichen mit ihren Einfällen schon in den Startlöchern stehen und das Geld der herzensguten Narren sinnvoll eingesetzt werden kann.