Theater, Konzerte – Kulturfans finden in Nagold in den Sommermonaten jede Menge Abwechslung.

Wer auch im Sommer nicht auf kulturelle Highlights verzichten möchte, ist in Nagold genau richtig.

Bürgertheater Vorhang auf, heißt es für das Ensemble des Nagolder Bürgertheaters. 17 Vorstellungen mit dem Titel „Des Teufels Hirnschale“ spielen die Darsteller an einem ungewöhnlichen Ort: Der Forstkugel im Riedbrunnen.

Die Arena dort schafft eine besondere Nähe zwischen Darstellern und dem Publikum. Und sie gewährt einen Blick auf das Naturschutzgebiet mit dem Namen „Teufels Hirnschale“, um das sich diverse Sagen ranken. Die Aufführungen sind noch bis Sonntag, 11. August, jeweils Mittwoch bis Sonntag ab 19.30 Uhr zu sehen. Tickets sind im Rathaus-Café, online bei Reservix und an der Abendkasse erhältlich.

„Nagold (A)live“ Das Open-Air-Festival „Nagold (A)live“ läuft noch bis Sonntag, 10. August, im Hof der Seminarturnhalle. Die Veranstalter, Förderverein der Seminarturnhalle, Teufelwerk und die Stadt Nagold, bieten dem Publikum wieder ein attraktives und vielseitiges Kulturprogramm im Sommer. Doris Reichenauer präsentiert am Samstag, 3. August, ihr Soloprogramm und Ernst und Heinrich bringen das Publikum am Samstag, 10. August, zum Lachen. Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Sommermusik im Oberen Nagoldtal Die Reihe Sommermusik im Oberen Nagoldtal bietet Klassik auf hohem Niveau. Sie findet in diesem Jahr vom Dienstag, 30. Juli, bis Sonntag, 18. August, statt. Hochkarätige Internationale, Künstler zeigen ihr eigenes musikalisches Können und das ihrer jungen Schüler im Rahmen von verschiedenen Konzertformaten. Auch die Auftrittsorte könnten unterschiedlicher nicht sein: Die evangelische Stadtkirche in Nagold, das Hotel Ibis an der Waldach, auch die Nagolder Altstadt wird zur Kulisse von Konzerten im Rahmen einer „musikalischen Promenade“. Karten gibt es bei Reservix.

Junge Talente zeigen im Rahmen der Sommermusik im Oberen Nagoldtal ihr Können. Foto: Stadt Nagold/Adelheid Kramer

Ornamenta Zu einer kulturellen Entdeckungstour lädt die Ornamenta ein. Nagold gehört in diesem Jahr zu den zentralen Destinationen des Kulturformats. In Nagold sind die neu installierte Sonnenuhr mit dem Titel „From Nine to Five“ auf dem Gerichtsplatz zu sehen. Ebenso der aphrodisische Garten im Zeller-Mörike-Garten in der Emminger Straße. Er wurde mit 31 verschiedenen Pflanzen angelegt, denen eine aphrodisierende Wirkung zugeschrieben wird. Von Samstag, 17. August, bis Sonntag, 1. September, werden an den Wochenenden jeweils samstags und sonntags in der Forstkugel Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern des Kunstkreises Oberes Nagoldtal zu sehen sein.