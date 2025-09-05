Anzeige: Budenfest und Rossmärt in Kandern

Die „Kanderner Nationalfeiertage“ stehen an.
Ohne Budenfest und Rossmärt, bekannt als die „Kanderner Nationalfeiertage“, wäre die Töpferstadt um eine Attraktion ärmer. Von Samstag, 6., bis einschließlich Montag, 8. September, wird Kandern wieder zum Zentrum froher Geselligkeit, wenn 14 Vereine auf dem Blumenplatz und im Bereich bis zur Fischermühle zum Budenfest einladen. Gleichzeitig wird in der Au „100 Jahre Rossmärt“ gefeiert. Aus Anlass dieses Jubiläums wird die Veranstaltung auf zwei Tage ausgedehnt, denn am Sonntag gibt es einen bunten Markt zum Thema „Pferd – Hund – Mensch“.