Anzeige: Budenfest und Rossmärt in Kandern

Ohne Budenfest und Rossmärt, bekannt als die „Kanderner Nationalfeiertage“, wäre die Töpferstadt um eine Attraktion ärmer. Von Samstag, 6., bis einschließlich Montag, 8. September, wird Kandern wieder zum Zentrum froher Geselligkeit, wenn 14 Vereine auf dem Blumenplatz und im Bereich bis zur Fischermühle zum Budenfest einladen. Gleichzeitig wird in der Au „100 Jahre Rossmärt“ gefeiert. Aus Anlass dieses Jubiläums wird die Veranstaltung auf zwei Tage ausgedehnt, denn am Sonntag gibt es einen bunten Markt zum Thema „Pferd – Hund – Mensch“.

In diesem Jahr laufen die organisatorischen Fäden bei Laura Güthlin von den „Chanderner Beelze Buebe“ zusammen, die federführende Hauptorganisatorin bei der IG Budenfest ist. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, einem dreitägigen Vergnügen in Kanderns Zentrum steht nichts mehr im Weg. Ein Höhepunkt wird der Auftritt des 13-Jährigen Maris Siegin aus Hertingen, Finalist bei „The Voice Kids“ im vergangenen Jahr, am Samstag ab 19.30 Uhr werden.

Die 14 Vereine aus Kandern und dem Umland sind wieder für einen Großansturm auf die Budenstadt gewappnet, denn traditionell ist das Budenfest Jahr für Jahr ein starker Publikumsmagnet. Die Budenstadt öffnet am Samstag um 15 Uhr, während die Stadtmusik Kandern ab 16.30 Uhr aufspielt, ehe um 17 Uhr Bürgermeisterin Simone Penner das erste Fass Bier offiziell ansticht.

Nach dem Auftritt von Maris Siegin spielt ab 20 Uhr das Duo Schwarz zur musikalischen Unterhaltung auf, wobei getanzt werden kann. Auf dem Blumenplatz ist ein Tanzboden aufgebaut. Bis 2.30 Uhr kann kräftig gefeiert werden, dann ist Ausschankende.

Drei Tage Festgeschehen

Der zweite Festtag am Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Blumenplatz, ehe ab 10.30 Uhr der Festbetrieb in den Buden startet. Ab 11 Uhr spielt das Handharmonika-Orchester Schopfheim zum Frühschoppenkonzert. Weitere musikalische Unterhaltung gibt es ab 19 Uhr, wenn die Bigband „The Hatpats“ mit Musikern aus der Region zur musikalischen Unterhaltung aufspielen wird. Ausschankende ist am Sonntag um 1.30 Uhr.

Am Festmontag öffnen die Buden um 10 Uhr. Der Festbetrieb dauert bis 1.30 Uhr. Ab 19 Uhr werden die Dampfmusiker aus Wollbach für gute Stimmung und den musikalischen Abschluss der drei froh gelaunten Tage sorgen.

Umfangreiche Bewirtung

Es gibt ein abwechslungsreiches und umfangreiches Speise- und Getränkeangebot. Der Förderverein Brezele Buebe bietet eine Sekt- und Weinbar, dazu Apfelstrudel-Shots und Winzerschnitten, während der Männergesangverein traditionell edle Tropfen am Weinbrunnen ausschenkt. Auch die Chanderner Beelze Buebe bieten eine Sekt- und Weinbar, zudem leichte Cocktails, Pizza, Strübli und Zuckerwatte, während die Chanderner Hexe mit einer Bar, Sektbar, Cocktails und einem Shotwägeli aufwarten.

Bei der DLRG Kandern gibt es Käsbängel (Käsefondue im Baguette), Käsefondue für zwei Personen, Curly Fries, Falafelboxen und Pasta, während der Förderverein des FC Kandern Kesselfleisch, Blut- und Leberwurst mit Sauerkraut und Brot, Sauprägel mit Nudeln oder Brot, Schupfnudeln, Güggeli, Chicken Nuggets und Pommes anbietet. Beim Förderverein SG Malsburg-Marzell gibt es Suppenfleisch, Nudelsuppe und Rindfleischsalat. Der Förderverein SV Wollbach bietet an seinem Bierbrunnen Rosmarinkartoffeln mit Zaziki an, während die Isteiner Burgwächter Hot Dogs in verschiedenen Variationen im Angebot haben.

Von Schnitzel über Raclette bis zu Schweinshaxen

Bei den Nodedaig-Chnädder gibt es Hirschgulasch, Rahmgeschnetzeltes, Spätzle, Waffeln und einen Barbetrieb, bei der Schloofsägg Clique Lörrach Kaffee, Kuchen und Torten. Der Tennisclub Kandern bietet Raclette und Brezelketten.

Die Abteilung Ringen des TSV Kandern wartet mit verschiedenen Schnitzeln, Pommes, Münsterkäse, Zwiebelwaie sowie montags mit sauren Kutteln auf, während die Abteilung Turnen des TSV Kandern Schweinshaxen, Pommes, Bierrettich, Weißwürste, Bock-, Brat- und Currywurst anbietet. Und wer beim Förderverein der SG Malsburg-Marzell einkehrt, erhält Suppenfleisch, Nudelsuppe und Rindfleischsalat. Auch einen Süßwarenstand gibt es in der Budenstadt.

100 Jahre Rossmärt

An zwei Tagen findet in diesem Jahr der Kanderner Rossmärt statt. Das aus gutem Grund, wird doch der traditionsreiche Pferdemarkt 100 Jahre alt. Am Sonntag ab 10 Uhr erwartet in der Au die Besucher ein bunter Markt zum Thema „Pferd – Hund – Mensch“. Ein Jump’n’Run- sowie ein Geschicklichkeitswettbewerb für jeweils Pferd und Hund stehen ebenso auf dem Programm wie Hobby Horsing.

Am Budenfestmontag findet dann die traditionsreiche Pferdeschau statt, wenn sich ab 10 Uhr Pferdeliebhaber aus nah und fern ein Stelldichein geben, um Reit-, Sport-, Hobby- und Freizeitpferde sowie Kleinpferde und Ponys, Zuchtstuten und Gespanne und Kutschgespanne zu präsentieren.

Auch in der Au ist für Speisen und Getränke gesorgt, außerdem betreibt die Stadtmusik eine Kaffeestube.