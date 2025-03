Anzeige: Buchtipps vom Zaiser-Team

Anzeige Frühjahrsfest bei Renz am 29. und 30. März

Der Fachhandel Renz auf dem Wolfsberg steht seit Jahrzehnten für kompetente Beratung und ein breit aufgestelltes Sortiment. Gartengeräte für jeden Anspruch, Fahrräder und eBikes inklusive Zubehör sowie Reinigungsgeräte im kleinen und großen Stil sind in der großen Ausstellung in entsprechend großer Auswahl zu finden. Interessierte können sich davon am Wochenende des 29. und 30. März selbst überzeugen. Das Team bietet an diesem Samstag und Sonntag ein buntes Programm für jedes Alter und die ganze Familie - Spaß und Unterhaltung inklusive.