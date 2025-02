Der Höhepunkt der Vöhringer Fasnet ist traditionelle in der Woche vor dem Schmotzigen. Am Sonntag, 23. Februar, ist ab 13.33 Uhr ein großer Umzug. Wer alles dabei ist, erfahren Sie hier.

Immer eine Woche, bevor die Fasnet traditionell in die heiße Phase eintritt, steigt die Broatschua Narrenzunft aus Vöhringen schon in ihre Hauptfasnet ein.

Der Verkauf des Narrenblättle am Samstag, 8. Februar, markierte den Start in die Vöhringer Fasnetssaison, als Vorspeise eines delikaten Menüs mit verschiedenen Gängen.

Hexenball am Freitag

Beim Hexenball am Freitag, 21. Februar, geht die Zunft ab 19.44 Uhr mit dem Ruf „Broatschua - Hexa“ in die Vollen. Die 22 Gastvereine des Abends erwartet ein unterhaltsames Nonstopp-Programm. Mit rund 700 Hästrägern hat die Tonauhalle auch noch Kapazität für „zivile“ Besucher.

Kinderball am Samstag

Am Samstag, 22. Februar, zeigt der einheimische Gardenachwuchs und der aus den umliegenden Gemeinden sein tänzerisches Können beim Kinderball. Dieser beginnt um 13.30 Uhr und findet in der Tonauhalle statt. Ein Höhepunkt wird der gemeinsame Tanz aller vier Garden sein.

Und am Sonntag, 23. Februar, rüsten die Broatschua zum Höhepunkt mit einem Umzug durch den Flecken. Schlag 13.33 Uhr setzen sich 54 teilnehmende Zünfte und Gruppierungen mit rund 2500 Hästrägern, inklusive neun Guggenmusiken und 17 Wägen, in Bewegung und verbreiten auf der Strecke Frohsinn und Heiterkeit bis in die Abendstunden hinein. Allen voran grüßt der Namensgeber „Der Broatschua“.

Partyzelt mit DJ HaMa

Mit nur sechs Hexengruppen soll das traditionelle Erscheinungsbild erhalten bleiben. Es ist eine Fleckenfasnet, das heißt in der Dorfmitte stehen ein Partyzelt mit DJ HaMa und ein Ausschankzelt mit Sitzmöglichkeit. Zudem gibt es die Besenwirtschaften von Musikverein, Sportverein und Feuerwehr. Weitere Besen entlang der Umzugsstrecke laden ebenfalls zum Verweilen und Feiern ein.

Programm am Schmotzigen

Am Schmotzigen, 27. Februar, sind die Narren und Garden gefordert beim Fleckendapp ab 10 Uhr mit Schlüsselübergabe im Rathaus. Daneben stehen noch Kinderdisco im Zunftheim und die Party mit den Narrenfreunden Bergfelden auf dem Programm. Die Party findet abwechselnd im Ort oder in Bergfelden statt, dieses Jahr im Nachbarort.

Am Sonntag, 2. März, hat die Schantlebar im Zunftheim geöffnet und am Dienstag, 4. März, werden bei der symbolischen Verbrennung der Fasnet auf dem Dorfplatz wieder reichlich Tränen fließen.

Während der Vöhringer Fasnet werden mit vielen Auswärtsterminen, mit der Teilnahme an Umzügen, Brauchtumsabenden und Tanzfestivals, auch lange Freundschaften gepflegt.

Die Schlossberghexen

Seit 2011 bereichern die blauen Schlossberghexen die Umzüge und Veranstaltungen. Seit 2019 ein Verein, sind sie eine reine Männergruppe mit inzwischen 70 Mitgliedern. Die furchterregende Maske ist angelehnt an die österreichischen Krampusse. Der Name „Schlossberghexen“ geht zurück auf den Schlossberg mit der Burg Beuren auf der Gemarkung Vöhringen. Sie soll im 13. Jahrhundert Schauplatz von Hexenverbrennungen gewesen sein. Der Sage nach sollen sich die „Hexen“ gerächt und das Dorf Beuren niedergebrannt haben.