Los geht das vorweihnachtliche Treiben in Kenzingen am Donnerstag, 30. November, von 8 bis 18 Uhr mit dem traditionellen Klausmarkt sowie dem „Advents-Warm-Up“ der Handels- und Gewerbevereinigung (HuG) .

Insgesamt 14 Krämerstände locken mit einem breiten Angebot, darunter Textilien, Honig, Tee, Gewürze, Lederwaren, Dekoration und Weihnachtsartikel. Für das leibliche Wohl sorgen die Betreiber der bis 22 Uhr geöffneten Essensstände unter anderem mit Bratwurst, Schupfnudeln, Raclette oder einer Champignonpfanne

Die am „Advents-Warm-Up“ der HuG beteiligten Geschäfte öffnen ihre Türen am Donnerstag bis 22 Uhr. Gleichzeitig starten auch die Weihnachtsaktionen der HuG: die Stiefelrallye und die Kugelsammelaktion. Für die passende Adventsstimmung zeichnet die Bläserklasse der Stadtkapelle mit schönen Weihnachtsliedern verantwortlich.

44 Aussteller präsentieren verschiedenste Waren

Am Wochenende, 2. und 3. Dezember, sorgt der 30. Weihnachtsmarkt rund um den Kirchplatz für weihnachtliches Ambiente. Insgesamt 44 Aussteller präsentieren am Samstag von 14 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr kunsthandwerkliche Arbeiten, Weihnachtsfloristik, Näh- und Strickwaren, Schmuck und Dekoration sowie weihnachtliche Speisen und Getränke.

Auch das bunte Rahmenprogramm kann sich wirklich sehen lassen: Jüngere Generationen dürfen sich auf das von der Stadt gesponsorte Ponyreiten sowie ganztägig auf das Kinderkarussell des Schaustellerbetriebs Hahn freuen. Zudem kommt der Nikolaus mit einem von der HuG gespendeten Gabensack voller Äpfel, Nüsse und Karussellfreikarten vorbei. Im Jugendraum bieten die Ministranten eine Kinderbetreuung an.

Weiterhin warten eine kindgerechte Kirchenführung mit Blick hinter die Kulissen und die Vernissage einer Ausstellung des ukrainischen Künstlers Serhii Buria im Gemeindehaus, mit musikalischer Gestaltung. Der Weihnachtsmann-Run der Motorradfreunde Kenzingen zugunsten der Lebenshilfe Breisgau macht am Sonntag Station auf dem Weihnachtsmarkt.

Für die musikalische Gestaltung sorgen am Wochenende die Jugendabteilung und die Bläsergruppe der Stadtkapelle, der Spielmannszug der Narrenzunft Welle-Bengel und der Kirchenchor der Kirchgemeinde in der St. Laurentiuskirche. Höhepunkt ist das Turmblasen von deren Nordturm durch das Blechbläser-Quartett JB4. Zwischen den Weihnachtsmärkten in Kenzingen und Herbolzheim pendelt an beiden Tagen ein kostenloser Busverkehr.