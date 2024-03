Anzeige: Breisgauer Frühling Kenzingen

Mit einem bunten Veranstaltungsprogramm wird am zweiten Märzwochenende in Kenzingen der Frühling begrüßt. Auf die Besucher warten an zwei Tagen unter anderem ein Kunsthandwerkermarkt, Livemusik, kulinarische Leckerbissen sowie ein tolles Angebot für die jüngeren Gäste.

Der Frühling lässt grüßen: Am zweiten Märzwochenende, 9. und 10. März, läutet in Kenzingen ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm die warme Jahreszeit ein. Beim Breisgauer Frühling sollte wirklich für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Wer zum Beispiel Lust auf einen schönen Einkaufsbummel hat, sollte unbedingt einmal in der von Samstag, 8 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, autofreien Hauptstraße vorbeischauen. Dort öffnen die Geschäfte nämlich am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr ihre Türen. Die Einzelhändler in der Innenstadt haben für ihre Besucher tolle Aktionen vorbereitet. So empfiehlt sich beispielsweise eine Whiskey-Verkostung beim Küferhus. Frühlingshaft bunt wird es am Sonntag durch die Primel-Aktion der HuG. Kunden erhalten in der Woche vor dem Frühlingsmarkt Gutscheine für Primeln, die am Sonntag am Stand der Gärtnerei Engler (mittlerer Brunnen) eingelöst werden können.

Lesen Sie auch

Außerhalb der Innenstadt freuen sich zudem Fahrrad Fischer, das Kenzinger Wohnzentrum, Zipfe sowie Bustouristik Schnell auf Besucher.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt

Hungrig oder durstig muss keiner heimgehen: Die örtlichen Gastronomen, darunter das Weingut Ritter, das Bistro Nanu, die Metzgerei Brand, die Bäckerei Kammers, der Durstkurier, La Jefa, Sungurs, das Stadttor sowie Beller, sind mit ihrem kulinarischen Angebot präsent. Zusätzlich versorgen elf Food-Trucks die Gäste mit Flammkuchen, Burger, Maultaschen, Churros und Co. Kuchen, Waffeln, Muffins sowie weitere Leckereien warten an den Ständen von vier Kindergärten beziehungsweise Kitas.

Gemütliche Sitzgelegenheiten sind nicht nicht nur vor dem Rathaus zur Genüge vorhanden, sondern auch auf dem Fallerparkplatz, in der Kirchgasse, bei den Bäckereien Heitzmann und Kammers sowie bei der Metzgerei Brand. Und auch die jüngeren Generationen kommen beim Kinderschminken und mit dem Ballonkünstler auf dem Fallerparkplatz voll auf ihre Kosten.

Wenn so ausgiebig gefeiert wird, darf natürlich auch das Wohl des Hörorgans nicht vernachlässigt werden. Bunte musikalische Unterhaltung garantiert am Samstag ab 12 Uhr das Jugendorchester der Stadtkapelle, bevor ab 13.30 Uhr der Ettenheimer Solo-Künstler Steven B. and his trumpet sein ausgeprägtes musikalisches Spektrum präsentiert. Den Abschluss macht am Samstag von 15 bis 18 Uhr Musiker Martin Glönkler.

Der Sonntag beginnt musikalisch um 11.30 Uhr mit der Bläserklasse der Stadtkapelle „ImTakt“. Im Anschluss gibt sich vor dem Musikinstrumentengeschäft BLINS von 13.30 bis 14.30 Uhr das Blechbläser-Quintett Brassomanie die Ehre. Von 15.30 bis 18 Uhr sorgen schließlich Steffi Kromer & Sven von Thun Trio für ausgelassene Feierstimmung.

Im Foyer des Rathauses wartet die Ausstellung „Blühende Heuwiesen“ des BUND Nördlicher Breisgau und des Arbeitskreises Klimaschutz. Verantwortlich ist Richard Krogull-Raub.

In diesem Jahr wurde der traditionelle Kunsthandwerkermarkt erstmals komplett in die Innenstadt verlegt. Foto: Stadt Kenzingen

Kunsthandwerkermarkt erstmals in der Innenstadt

Der traditionelle Kunsthandwerkermarkt – in diesem Jahr findet bereits die 32. Auflage statt – wurde aufgrund einer Empfehlung von Meyer & Koch erstmals in die Innenstadt verlegt. Bürgermeister Matthias Guderjan wird die beliebte Veranstaltung am Samstag um 12 Uhr offiziell eröffnen. Marktzeiten sind dann am Samstag von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Und worauf dürfen sich die Besucher freuen? Auf eine bunte Mischung von Produkten sowohl altbekannter als auch neuer Aussteller. Insgesamt präsentieren 36 Hobbykünstler aus der Region ihre selbst gefertigten Waren. Wegen der überwältigenden Resonanz musste rund 20 weiteren Ausstellern abgesagt werden.

„Unser Ziel war eine bunte Mischung an Produkten von altbekannten, aber auch neuen Ausstellern“, heißt es von Seiten des Veranstalters. Herausgekommen ist ein buntes, vielseitiges Angebot, bestehend aus Dekoartikeln, selbstgenähten Textilien, Holzarbeiten, Schmuck, Floristik und vielem mehr. An rund der Hälfte der Stände werden interessante Vorführungen gezeigt, beispielsweise Schnitzereien, Filzen oder Näharbeiten.