Beim 18. Straßenmusiksonntag versetzen Gaukler und Musiker die Straßen der Altstadt in den künstlerischen Ausnahmezustand.

Am Samstag, 24., und Sonntag, 25. August, sind in Bräunlingen ganz besondere Töne zu hören. Beim 18. Straßenmusiksonntag wird sich die Zähringerstadt wieder einmal von ihrer besten Seite zeigen und mit unterschiedlichen Harmonien und Musikvarianten Tausende Besucher verzaubern.

Das Festival der Spitzentöne hat sich zu einem Anziehungspunkt bis weit über die Stadtgrenzen hinaus etabliert. Es ist nicht nur der Zauber der Musik, sondern auch das atmosphärische Miteinander, das ein ganz besonderes Flair aufkommen lässt. Am Samstagabend wird ab 18 Uhr Eröffnung gefeiert. Am Sonntag ist dann ab 11 Uhr echter Ausnahmezustand angesagt.

Mit der bekannten Entertainerin Eugenia Hagen feiert das bunte Musikantenfest am Samstag um 18 Uhr auf der Hauptbühne vor dem Rathaus seine Eröffnung. Unter dem Motto „Let the sunshine in“ wird die extravagante Künstlerin mit gewaltiger Stimme und urwüchsigem Temperament die Bühne rocken.

Eugenia Hagen rockt die Bräunlinger Bühne

Ihr eilt ein Ruf von unbändiger Lebensfreunde gepaart mit gesanglicher Energie, die in unterschiedlichen Musikrichtungen zuhause ist, voraus. Auftritte von Eugenia Hagen sind immer ein Erlebnis und sie versteht es, ihr Publikum auf ihre ganz eigene Art und Weise zu begeistern.

Mit weiteren Gastspielen wird die Nacht zum Tag gemacht und zahlreiche musikalische Protagonisten werden das Bräunlinger Städtle in Schwung bringen. Auf dem Kelnhofplatz nimmt die „Double Town Big-Band“ die Menschen in ihren Bann. Im Bereich Blaumeer- und Kirchstraße werden mit „Ruppert spielt“ ganz eigenwillige Stücke zu hören sein.

Die „ZacherZecher“ in der Blaumeerstraße sowie „Glück mit Wumms“ in der Zähringer und Dekan-Metz-Straße lassen ebenfalls Begeisterung aufkommen. Mit einer Feuershow des Künstlers „Art en Air“ steht um 20.45 Uhr und 22 Uhr weitere spektakuläre Action an.

40 Gruppen und Akteure auf 17 Plätzen

Am Sonntag werden insgesamt 40 Gruppen an 17 verschiedenen Plätzen Bräunlingen in eine musikalische Festmeile verwandeln. Die unvergleichliche Stimmung mit unterschiedlichsten Auftritten, bei denen auch Gaukler und Jongleure die Szene beleben, suchen ihresgleichen.

Mittendrin freuen sich die Besucher auch über renommierte Künstler, die dem Festival noch einmal eine ganz besondere Note geben. Wenn Bernd Kohlepp aus Tübingen mit seiner Performance „Elvis Reloaded, der King kehrt zurück“ das Podium betritt, gibt es kein Halten mehr.

Gaukler, Jongleure und Künstler begeistern das Publikum. Foto: Roland Sigwart

Gleich drei Mal wird der Kabarettist Kai Bosch im Wechsel mit Bernd Kohlepp mit seinem Programm „Tagträumer“ auf der Lotto-Bühne vor dem Rathaus für unvergessliche Momente sorgen.

Sponsoren machen das Fest erst möglich

Bürgermeister Micha Bächle dankt den vielen Gönnern und Sponsoren, deren wiederholte Unterstützung die beliebte Bräunlinger Veranstaltung erst möglich machen.

Kulturamtsleiterin Maren Ott, bei der im Vorfeld die Fäden zusammen liefen, sieht dem Event mit großer Vorfreude entgegen. Ihr besonderer Dank gilt dem Gemeinderat, ohne dessen Zustimmung eine derartige Leuchtturmveranstaltung nicht möglich wäre. „Ich freue mich auf die Vielfalt unter den Musikgruppen, alte und neue Gesichter und Gaukler, die in ihren Straßenshows die Menschen in ihren Bann ziehen. Bei freiem Eintritt kann mit dem Kauf eines Buttons Solidarität gezeigt werden“, fasst Maren Ott zusammen.

Für das leibliche Wohl werden in gewohnter Manier die vielfältigen Bräunlinger Vereine sorgen. Die vielen Künstler auf der Straße freuen sich nach altem Brauch und guter Sitte natürlich über ein wertschätzendes Hutgeld.

Angereist werden kann im stündlichen Takt mit dem Ringzug bis zur Haltestelle „Bräunlinger Bahnhof“. Von dort sind es nur 700 Meter Fußweg bis zum Festgelände.

Weitere Information gibt es auch unter www.strassenmusiksonntag.de