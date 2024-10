Der beliebte Schwarzwald-Marathon geht in diesem Jahr bereits in die 56. Runde. Die Organisatoren der Bräunlinger LSG haben derzeit alle Hände voll zu tun mit den Vorbereitungen. Insgesamt werden rund 3000 Läufer zum großen Sport-Event in Bräunlingen erwartet.

Seit 1968 gibt es den Schwarzwald-Marathon mit dem weltältesten Frauenmarathon. Seit 2007 liegt die Organisation der drittgrößten Marathon-Veranstaltung in den Händen der Bräunlinger Laufsportgruppe.

Viel zu tun gab und gibt es immer noch für das gesamte Organisationsteam um Organisationskomitee-Chef Frank Kliche. Vorbereitet werden unter anderem alle Auskünfte zu den Startzeiten, zur Laufstrecke, zu den Rahmenbedingungen und den Möglichkeiten zur Nachmeldung – also zu allem, was das Läuferherz für die Veranstaltung am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober, für die erfolgreiche Teilnahme wissen muss.

Dann steht die Zähringerstadt ganz im Fokus des Lauf-Events, an dem 3000 Läuferinnen und Läufer erwartet werden, die in den verschiedensten Disziplinen starten.

Die letztjährigen Sieger des Marathons Steffi Doll und Lennart Nies mit Maskottchen Lenny. Foto: Wolfgang Limberger

Favorit ist nach wie vor der Halbmarathon, der am Sonntag um 10 Uhr gestartet wird. Prominenter Läufer wird hier Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle sein, der sich ebenso wie seine Läuferkollegen in diesen Wochen intensiv auf das Laufen vorbereitet, um am Ende im Zielbereich eine Medaille in Empfang nehmen zu dürfen. Bereits am Samstag gibt es den Jugendlauf I und II, ab 15 Uhr den 10-Kilometer-AOK-Lauf und wenige Minuten später den Start für die Walkingteilnehmer.

Auch Bürgermeister Micha Bächle wird die Laufschuhe anziehen. Foto: Wolfgang Limberger

Am Sonntag starten die Läufer für den Marathon und die Staffeln um 9.30 Uhr. Kurz nach den Teilnehmern des Halbmarathons um 10 Uhr werden die Läufer des 5-Kilometer-Laufs auf die Strecke geschickt. Die Kleinsten sind gegen 14.30 Uhr mit Maskottchen Lenny in Bräunlingen unterwegs.

Zahlreiche Helfer machen Veranstaltung erst möglich

Eine große Helferschar kümmert sich um die zahlreichen Belange der Sportler: um die Ausgabe der Startnummern, die Nachmeldungen und um die Versorgung in der Halle sowie an der Strecke. Eine Marathonmesse in der Stadthalle ergänzt das Angebot.

Die gute Betreuung an den vorher bestens präparierten Strecken wird gewährleistet sein und es gibt mit den radelnden Notärzten und den sozialen Diensten eine gute Absicherung für die vielen Sportlerinnen und Sportler, die die Zähringerstadt an diesem Wochenende kennenlernen.

Die Freude beim Zieleinlauf ist groß. Foto: Wolfgang Limberger

Aus vielen Ländern liegen bereits Anmeldungen vor. An der Spitze liegen natürlich die Teilnehmer aus Deutschland. Doch auch aus anderen europäischen Ländern werden Sportbegeisterte auf die beschauliche Baar reisen, um die Strecke, die zu 80 Prozent aus Waldwegen besteht, unter die Laufschuhe zu nehmen.

Nachmeldeschalter an beiden Lauftagen geöffnet

Meldungen der Vorjahressieger liegen noch nicht vor, diese nehmen gerne den Nachmeldeschalter an den beiden Lauftagen wahr, um ihre diesjährige Beteiligung anzumelden. Für die Nachmelder und auch für alle anderen steht alles unter dem Motto: „Wenn das Wetter gut wird, dann starten wir.“ Das heißt, der Blick geht auf die Meteorologie an den Lauftagen.

Neu sind in diesem Jahr die Medaillen aus Holz, die den Laufbegeisterten am Zieleinlauf ausgehändigt werden. Die Veranstalter sind sich sicher, dass die Läufer sich über die liebevoll gestalteten Motive der Medaille freuen werden.