Schon seit 2014 lädt Blumen Längle in Dunningen kurz vor der Adventszeit zu einem ganz besonderen Weihnachtsmarkt ein. Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, ist es wieder soweit.

Ein Weihnachtsmarkt für die Sinne wartet am 23. und 24. November bei Blumen Längle in Dunningen.

Für das Auge gibt es jede Menge weihnachtliche Deko von natur- bis goldfarben, Adventskränze in den unterschiedlichsten Variationen und in kräftigem Rot leuchtende Weihnachtssterne. Zudem wird die gesamte Gärtnerei weihnachtlich geschmückt.

Weihnachtsbäume

Für die Nase gibts bei den Weihnachtsbäumen den Duft nach Nadelholz, und an den neun Ständen in der Halle unter anderem das Aroma von Glühwein und Punsch (von der Edelbrennerei Wössner aus Aichhalden), von Räucherwurst (am Stand der Hofmetzgerei Weber aus Seedorf), von frischem Holzofenbrot (von der Roten Mühle aus Lauterbach-Sulzbach), von verschiedenen Käseprodukten (von der Schwarzwald Geisserie Tile Schulz aus Lauterbach) oder das süßliche Aroma von Honig (von Imker Frank Eisen aus Glatt) sowie von Crêpes (am Stand der Irlandklasse der Grund- und Werkrealschule Villingendorf).

Leckeres

Und wo sich die Nase wohl fühlt, gesellt sich oft gerne der Geschmackssinn hinzu. Das Auge und der Geschmackssinn freuen sich gemeinsam bei den Schokoladenprodukten von MySchoki aus Hardt. Als Geschenk eignen sich natürlich auch die Öle und Samen vom Waldhof aus Winzeln.

Eine Idee seines Weihnachtsmarkts ist seit vielen Jahren, den Besuchern die Lieferanten des Gärtnerei-Hoflandens vorzustellen, verrät Gärtnermeister Norbert Längle.

Um die Bewirtung kümmert sich am 23. und 24. November die Raupenzunft Seedorf, und vom TSV Dunningen gibt es Kaffee und Kuchen.

Kasperle-Theater für die Kleinsten

Für die jüngsten Besucher gibt es nachmittags beim Weihnachtsmarkt stündlich Kasperle-Theater-Aufführung mit spannenden Geschichten.

Im neu umgebauten Hofladen gibts den Feldsalat aus eigenem Anbau. Erhältlich sind auch wieder die beliebten Orangen aus Sizilien.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt bei Blumen Längle am Samstag, 23. November, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 11 bis 17 Uhr.