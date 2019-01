Anzeige Blockstreckerhausen lädt ein

Die Erzählung von den "Riedhexen", die ihr schauerliches Geschrei im nahen Gewann Ried und im sich daran anschließenden, dunklen Wald, dem Medrach, ertönen ließen, waren der Ursprung für die erste Bildechinger Maske, die am 11. 11. 1989 am Dorfbrunnen vor den Rathaus getauft wurde. Seit 1990 treiben die "Riedhexen" nun ihr närrisches Unwesen in aller Öffentlichkeit. Mit ihrem gelben Kopftuch und ihrem geblümten Kleidle, den gelb schwarzen geringelten Socken und den Strohschuhen fallen sie mit ihrer Maske und dem Hexenbesen überall auf.

Fünf Jahre später trat der "Blockstrecker" an, zusammen mit den Hexen die Fasnet zu feiern. Seine Geschichte ist zwar ebenfalls frei erfunden, doch könnte sie sich wirklich so zugetragen haben. Damit sie zum Vespern und Biertrinken gemütlich sitzen konnten, haben vor langer Zeit einige Ratsherren an dem Block, auf den sie sich setzen wollten, solange gezogen und gezerrt bis alle Platz darauf fanden, erzählt die Überlieferung. Sie haben den Block gestreckt. Die Larve des spitzbärtigen, leutseligen und freundlich dreinblickenden Narren mit seiner roten Nase und dem schwarzen Schlapphut, der in weißem Häs, das mit einem buntem Ortsmotiv bemalt ist, daherkommt, wurde schnell zur Gallionsfigur der Bildechinger Fasnet und zum echten Hingucker bei jedem Umzug. Mit seinem prächtigen Geschell macht der Blockstrecker auch schon von Weitem auf sich aufmerksam. Diese Figur wurde beim Maskenabstauben am Dreikönigstag 1994 erstmals vorgestellt und verhalf den Bildechinger Bürgern zu ihrem Spitznamen und der Zunft zu ihrem jetzigen Namen.

Das Festwochenende beginnt am Samstag, 11. Januar, mit dem Jubiläumszunftball