Genauso vielseitig wie die Gaumenfreuden präsentieren sich die Musikgruppen mit einem bunten Mix aus traditionellen und modernen Klängen.

Die gutgelaunte "Kleine Besetzung" des Boller Gastgebers mit Julia Staiger am Taktstock hat ihr Repertoire erweitert und übernimmt am ersten Abend den musikalischen Auftakt.

Am Donnerstag, 6. September verspricht die siebenköpfige Blasmusikformation "The Polka Seven" außer Märschen und Polkas auch eigene Arrangements und moderne Titel von Coldplay bis Joe Cocker.