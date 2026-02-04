Anzeige: Bitte einsteigen!
 Foto: Jacqueline Geisel

Wenn das mal kein schicker Stadtflitzer ist: Klein und wendig, sparsam im Verbrauch und dennoch leistungsstark, komfortabel in Sachen Fahrgefühl und stylisch im Auftreten ist der neue Aygo X ein echter  Geheimtipp. Das findet zumindest Achim Großmann - und er muss es wissen. Seit vielen Jahren ist er überzeugter Toyota-Händler. In dieser Zeit hat er so ziemlich jedes Modell mehrfach gefahren und auf  der Hebebühne gehabt sowie sich Rückmeldungen seiner Kunden angehört. Aus Erfahrung weiß er daher, dass sich der Aygo X für eine Vielzahl an Kunden eignen würde, sie müssen ihm nur eine Chance  geben. Deshalb lädt Achim Großmann gerne zur Probefahrt ein. 

Gerade in der Nagolder Region bringt der Aygo X viele entscheidende Vorteile mit sich. Das Hybrid-Modell, das keinen Stromanschluss benötigt, sondern sich beim Fahren selbst auflädt, ist in der Stadt und auf kürzeren Strecken über Land besonders sparsam. ,,Den Aygo X kann man durchaus mit unter vier Litern Verbrauch fahren", erzählt Achim Großmann in der Beratung. Obwohl es sich um einen Kleinwagen handelt, hat er sich durchaus die Bezeichnung Crossover verdient. Er fährt sich wendig und agil und bringt mit seiner Kombination aus Verbrenner- und Elektro-Antrieb auch gut Beschleunigung mit. Gleichzeitig passt er in jede noch so kleine Parklücke. Dank erhöhter Sitzposition fühlen sich Aygo-X-Fahrer trotzdem stark im Stadtverkehr und überblicken alles. Übrigens: Gerade bei Fahrten in der Stadt können Interessierte gut verfolgen, was der Vorteil der von Toyota seit Jahren entwickelten Hybrid-Technologie ist: Im großen und übersichtlichen Media-Display kann live angezeigt werden, ob das Auto gerade mit Kraftstoff oder Strom fährt. Sobald Achim Großmann bei der Probefahrt vom Gaspedal geht, erscheinen grüne Linie. Sofort rollt der Aygo X mit Stromantrieb. 

 

Das Multimedia-Display kann aber natürlich noch mehr und trägt entscheidend zum Fahrkomfort bei. Zunächst fällt hier beim Einlegen des Rückwärtsgangs etwas auf, das nur wenige so kompakte Kleinwagen von sich behaupten können: Den Aygo X gibt es wahlweise mit Rückfahrkamera und Parksensoren. Darüber hinaus wird über das Display die Unterhaltungselektronik gesteuert, sei es Musik direkt vom Android-Smartphone oder das Radioprogramm. Je nach Ausstattungsvariante hilft der Aygo X mit eingebautem Navi auch bei der Orientierung. 

Was piept denn da? 
Während der Probefahrt gibt ein dezenter Warnton immer mal wieder einen kleinen Hinweis an den Fahrer, zeitweise erscheint auch eine freundliche Erinnerung im Boardcomputer. Hier zeigt sich, wie viel Wert Toyota auf Sicherheit und Fahrassistenz legt. Der Aygo X erkennt Kennzeichen und Geschwindigkeitsüberschreitungen, bemerkt, wenn der Fahrer unaufmerksam wird, und warnt dank seines Pre-Collision-Systems vor plötzlich auftauchenden Hindernissen. Erkennt die Kamera-, Radar- und Sensortechnologie eine drohende Kollision, gibt sie akustisch und optisch einen Hinweis und aktiviert den Bremsassistenten. Sollte der Fahrer nicht reagieren, bremst der Aygo X zur Sicherheit selbst ab. Ein nützliches Feature im hektischen Stadtverkehr, wo schnell mal ein unerwartetes Hindernis - und seien es Fußgänger oder Radfahrer - plötzlich die Fahrbahn kreuzt. 

Toyota Team Day am 7. Februar

Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann jederzeit bei Achim Großmann auf dem Nagolder Wolfsberg vorbeischauen und sich selbst ein Bild von dem Aygo X machen. Das lohnt sich allein schon wegen des auffallenden Designs. Eine besondere Gelegenheit hierzu ist am Samstag, 7. Februar, geboten. Von 9 bis 14 Uhr öffnet Toyota Grossmann seine Türen, um die neuesten Toyota-Modelle vorzustellen. Neben dem Aygo X gibt es nämlich noch einige andere Fahrzeuge, die es lohnt, anzuschauen und auf der Straße zu testen. Die Auswahl reicht von Kleinwagen und Crossover über praktische Familienfahrzeuge bis hin zum Toyota-Sportwagen. 

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel

 