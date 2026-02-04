Anzeige: Bitte einsteigen!

1 Foto: Jacqueline Geisel Wenn das mal kein schicker Stadtflitzer ist: Klein und wendig, sparsam im Verbrauch und dennoch leistungsstark, komfortabel in Sachen Fahrgefühl und stylisch im Auftreten ist der neue Aygo X ein echter Geheimtipp. Das findet zumindest Achim Großmann - und er muss es wissen. Seit vielen Jahren ist er überzeugter Toyota-Händler. In dieser Zeit hat er so ziemlich jedes Modell mehrfach gefahren und auf der Hebebühne gehabt sowie sich Rückmeldungen seiner Kunden angehört. Aus Erfahrung weiß er daher, dass sich der Aygo X für eine Vielzahl an Kunden eignen würde, sie müssen ihm nur eine Chance geben. Deshalb lädt Achim Großmann gerne zur Probefahrt ein.







Gerade in der Nagolder Region bringt der Aygo X viele entscheidende Vorteile mit sich. Das Hybrid-Modell, das keinen Stromanschluss benötigt, sondern sich beim Fahren selbst auflädt, ist in der Stadt und auf kürzeren Strecken über Land besonders sparsam. ,,Den Aygo X kann man durchaus mit unter vier Litern Verbrauch fahren", erzählt Achim Großmann in der Beratung. Obwohl es sich um einen Kleinwagen handelt, hat er sich durchaus die Bezeichnung Crossover verdient. Er fährt sich wendig und agil und bringt mit seiner Kombination aus Verbrenner- und Elektro-Antrieb auch gut Beschleunigung mit. Gleichzeitig passt er in jede noch so kleine Parklücke. Dank erhöhter Sitzposition fühlen sich Aygo-X-Fahrer trotzdem stark im Stadtverkehr und überblicken alles. Übrigens: Gerade bei Fahrten in der Stadt können Interessierte gut verfolgen, was der Vorteil der von Toyota seit Jahren entwickelten Hybrid-Technologie ist: Im großen und übersichtlichen Media-Display kann live angezeigt werden, ob das Auto gerade mit Kraftstoff oder Strom fährt. Sobald Achim Großmann bei der Probefahrt vom Gaspedal geht, erscheinen grüne Linie. Sofort rollt der Aygo X mit Stromantrieb.