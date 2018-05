Anzeige Bis 24 Uhr geöffnet

Das Freibad hat den Winter gut überstanden – es waren nur kleinere Reparaturarbeiten erforderlich. Geplant sind wieder Mitternachtstermine (Wohlfühlschwimmen bis 24 Uhr) am 22. Juni, 20. Juli und 24. August. Bei "Schlechtwettereinbruch" heißt es auch in diesem Jahr "Freibad-Deluxe". So kann in der Siebentäler Therme gleich weiter gebadet werden und der bereits bezahlte Eintritt für das Waldfreibad wird verrechnet.