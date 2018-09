Anzeige Bio-Qualität aus der Villinger Altstadt

"D as waren drei sehr intensive Wochen, aber alles hat super geklappt", lacht Bäckermeister Manuel Beha sichtlich erleichtert und stolz. Zusammen mit seiner Frau Zorica führt er das Familienunternehmen seit mittlerweile fünf Jahren. Im Zuge des Umbaus wurde der komplette Verkaufsraum grundlegend renoviert. Wo sich früher das Schaufenster und ein Lagerraum befanden, stehen den Besuchern nun gemütliche Sitznischen zur Verfügung, die zum Verweilen und Schlemmen einladen.

"Der Umbau war in einer solch kurzen Zeit natürlich eine Herausforderung. Zeitweise befanden sich 15 Handwerker gleichzeitig in dem doch recht kleinen Raum", berichtet Architekt Andreas Flöß. Mit dem Endergebnis seien nun alle mehr als zufrieden. Getreu dem Motto "weniger ist mehr" besteht das Interieur der Bäckerei ausschließlich aus heimischen Materialien und passt so perfekt zur Philosophie der Bäckerei, die auf hochwertige und regionale Zutaten setzt. Das alte Holz und der Naturstein in den erdigen Tönen harmonieren optisch durch die verschiedenen Brauntöne auch mit den in der Verkaufstheke ausgelegten Backwerken. Manuel Beha merkt an: "Mit der Einrichtung können wir uns voll und ganz identifizieren. Sie ist unserem Wohnstil daheim nachempfunden. Eine gemütliche Wohnzimmeratmosphäre zu schaffen, lag uns am Herzen."

Gewohnte Qualität in neuer Umgebung