Anzeige Biker fahren auch für einen guten Zweck

"Wer sich bis zum 2. September meldet, erhält eine personalisierte Startnummer", erklärte Storz. Leider seien auch 2018 wohl die stärksten Lizenzfahrer nicht "an Bord", weil zeitgleich die Weltmeisterschaften stattfinden.

Am Rennsonntag beginnt der Tag für die rund 700 Helfer recht früh: Ab 5 Uhr ist Startnummernausgabe in der Hochschule, um 7 Uhr erfolgt der Start für die 120 Kilometer des Magna-Cup und die Staffelwertung, die Lizenzfahrer stehen vorne. Die Gruppe über 90 Kilometer um den Rothaus Cup geht um 8.45 Uhr auf die Strecke, auch hier sind die Lizenzfahrer vorne, nur 15 Minuten später starten die Biker auf die 60 Kilometer, wo es um den Ketterer Antriebe Cup geht.

Hier werden vier Blöcke von jeweils rund 200 Startern erwartet, Lizenzfahrer stehen im ersten Block vorne. Um 9.45 Uhr beginnen die Marathon-Fahrer (42 Kilometer) sowohl mit dem tw-elektric-Cup als auch mit dem EGT Cross Country Jugend Cup. Stefan Lubowitzki wird moderieren, im Ziel interviewt auch Dagmar Bettinger.

Nach dem letzten Start ist bis 17 Uhr Party und Expo auf dem Gerwigplatz angesagt, daneben können die Zuschauer auf einer Leinwand live erleben, wie es auf der Katharinenhöhe zugeht, wo Hans-Peter Pohl der Sprecher ist. "Wir haben eine neue Streckenführung und starten jetzt in Höhe Farben Gruber, wo auch das Ziel ist. Wegen der neuen Startaufstellung führt auch die Strecke der 120 Kilometer über das Koepfer-Areal, die Schillerstraße, die Baumannstraße und die Bahnhofstraße", erklärt Bürgermeister Josef Herdner.

Auf der Katha, deren Zufahrt gesperrt ist und zu der ein Shuttle-Service von der Escheck fährt, ist einer der zehn Verpflegungsstände, die Klinik selbst bietet Essen und Getränke an. Auch ein Abholservice macht auf der Katha halt, um Fahrer einzusammeln, die aufgeben. Dies sei an zwei weiteren Punkten möglich: in Schonach am Josenhof und am Klosterweiher St. Georgen. Wer unterwegs aufgibt, habe eher ein Problem, es sei denn, er nehme wegen eines Sturzes medizinische Hilfe in Anspruch – in diesem Fall holt der Bauhof Furtwangen das Rad zurück.

Ab 11 Uhr werden die ersten Zielankünfte erwartet, die Zuschauer dürfen in dieser Zeit auch die Show des Trial-Weltrekordlers Max Schrom erleben. Ab 14 Uhr beginnen die Siegerehrungen, während bis 16 Uhr die letzten gewerteten Fahrer ins Ziel kommen.

Natürlich ist auch heuer Kinderbetreuung gewährleistet, Bike-Wash sowie überwachter Bike-Park.