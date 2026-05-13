Anzeige: Bierpong und Vatertagshockete

Am Mittwoch, 13., und Donnerstag, 14. Mai, bietet der Musikverein Bisingen beste Unterhaltung.
Gleich zwei Veranstaltungen hat der Musikverein (MV) Bisingen für diese Woche auf dem Schirm und lädt dazu die Öffentlichkeit ein. So ist der MV Bisingen am Mittwoch, 13. Mai, ab 19 Uhr beim Probelokal Ausrichter des „Bier Pong Turniers“. Turnierstart ist um 20 Uhr. Während sich die angemeldeten Teams um Punkte und Platzierungen kämpfen, ist es DJ Jojo, der beim Barbetrieb für die richtige musikalische Stimmung sorgt.