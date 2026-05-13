Anzeige: Bierpong und Vatertagshockete

Gleich zwei Veranstaltungen hat der Musikverein (MV) Bisingen für diese Woche auf dem Schirm und lädt dazu die Öffentlichkeit ein. So ist der MV Bisingen am Mittwoch, 13. Mai, ab 19 Uhr beim Probelokal Ausrichter des „Bier Pong Turniers“. Turnierstart ist um 20 Uhr. Während sich die angemeldeten Teams um Punkte und Platzierungen kämpfen, ist es DJ Jojo, der beim Barbetrieb für die richtige musikalische Stimmung sorgt.

Tags darauf, am Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 14. Mai, startet ab 11 Uhr der Musikverein Bisingen seine alljährliche traditionelle Vatertagshockete. Dazu sind alle Volks- und Blasmusikliebhaber ab 11 Uhr ins und rund ums Probelokal Hinter Stöck 20/3 eingeladen.

Eigens dafür werden wieder Festzelte und Festgarnituren aufgestellt. Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt wie für die musikalische Umrahmung. Neben Schnitzel, Kartoffelsalat, Currywurst mit delikater Soße, Pommes und „Heisser Roter“ werden in den Nachmittagsstunden auch Kaffee und leckere, selbst gebackene Kuchen geboten. Zum Frühschoppen und Mittagstisch musiziert der Musikverein Vöhringen.

Am Nachmittag ab 13.30 Uhr tritt dann das gastgeberische Saxophonensemble „No White Socks“ auf. Daran anschließend zeigen die Jungmusiker der Bisinger Jugendkapelle, was im Vorfeld musikalisch einstudiert wurde.

Ab 14.30 Uhr sind es die „Polkafreunde“ des MV Bisingen, gekleidet in feschen Lederhosen und reizvollen Dirndln, welche es verstehen, mit Klassikern, Volks- und Heimatliedern bis zum aktuellsten Schlager immer wieder aufs Neue ihre Besucher zu begeistern. Außerdem darf sich auch jeder Besucher am Glücksrad des Fördervereins beteiligen, wo es wieder mal unzählige Preise zu gewinnen gibt.

Die Parkplätze bei der naheliegenden Firma Grohmann dürfen von den Gästen benutzt werden. Vorstandschaft und Ausschuss hoffen auf regen Besuch dieser Vatertagshockete und bedanken sich schon im Vorfeld für die Unterstützung zum Wohle des Kulturgutes Volks- und Blasmusik.

Zudem wirbt der Förderverein um neue Fördermitglieder für die weiteren Belange des MV Bisingen.

So erwarten die Besucherinnen und Besucher musikalische und unterhaltsame Tage in Bisingen.