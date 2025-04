Zum verkaufsoffenen Sonntag in Schramberg am 6. April gibt es auf dem vorderen Rathausplatz wieder eine ganz besondere Attraktion: Wettkämpfe im Rahmen der Biathlon-Deutschland-Tour.

Schon zum dritten Mal in Folge ist die Biathlon-Deutschland-Tour beim verkaufsoffenen Sonntag in Schramberg zu Gast. Veranstalter dieser beliebten Biathlon-Simulation ist die inMOTION Agentur. Hier treten sowohl Staffeln als auch Einzelwettkämpfer auf eine ganz besondere Weise gegeneinander an.

Thoraxtrainer simuliert den klassischen Langlauf

Auf den Thoraxtrainern wird die Doppelstocktechnik des klassischen Langlaufs simuliert, schreiben die Veranstalter. Immer, wenn mindestens zwei Wettkämpfer bereit stehen, „starten sie zum 400-Meter-Skilanglauf, dem ein Stehendschießen mit fünf Schüssen folgt. Tagessieger wird der Teilnehmer mit der höchsten Trefferzahl. Bei Treffergleichheit entscheidet die schnellere Zeit“. Wer am Einzelwettkampf teilnehmen möchte, kommt zwischen 11 Uhr und 14 Uhr einfach zum Stand. Die Teilnahme am Wettbewerb in Schramberg ist kostenlos. Der Tagessieger erreicht das Finale, das im Rahmen des Biathlonwochenendes im Biathlonweltcup-Ort Oberhof im Thüringer Wald im März 2026 stattfinden wird, „und tritt dort gegen die Etappensieger der anderen Tourstädte an“. Dem Tourchampion winkt eine Reise für zwei Personen ins „Göbel’s Schlosshotel ,Prinz von Hessen’“ in Bad Hersfeld.

Olympiasieger MIchael Rösch trainiert den Etappensieger

„Doch ein Gewinner wird auch der Etappensieger aus Schramberg auf jeden Fall sein, denn er wird von Olympiasieger Michael Rösch im Skilanglauf und am Kleinkalibergewehr trainiert und erlebt in der weltweit einzigartigen Oberhofer Biathlon-Skihalle die Skisportart aus der Perspektive des Biathlonprofis. Die Siegerparty am Abend und das Finale der Etappensieger runden das Biathlon-Wochenende als Gewinn für den Etappensieger ab.“

Teams treten ab 14 Uhr an

Ab 14 Uhr treten in Schramberg die Staffeln der Vereine, Unternehmen, Familien, Schulklassen und Institutionen gegeneinander an, die sich in den vergangenen Wochen angemeldet haben. Die Teams bestehen aus je vier Personen.

Männer laufen 400, Frauen 300 Meter

Jeder männlicher Teilnehmer läuft 400 Meter, jede Teilnehmerin 300 Meter im klassischen Skilanglauf auf dem Thoraxtrainer; auch hier gefolgt von fünf Schüssen. Für jeden Fehlschuss gibt es eine Zeitstrafe von 15 Sekunden, bevor per Handzeichen der Staffelkollege ins Rennen geschickt wird. „In einem Rennen treten jeweils drei Teams gegeneinander an. Die besten sechs Teams erreichen die Halbfinals und ermitteln jene drei Teams, die im Anschluss im Finale um den Stadtmeistertitel kämpfen. Die besten Teams werden mit Pokalen, Medaillen und weiteren Überraschungspreisen ausgezeichnet.“

„Schießen“ mit Lichtpunkt

Biathlon ist eine anspruchsvolle Kombination aus körperlicher Anstrengung, der die ruhige konzentrierte Phase des Schießens folgt. Geschossen wird bei der Biathlon-Deutschland-Tour völlig gefahrlos. Auf vier Schießbahnen betreut Martin Bremers inMOTION Agentur die Wettkämpfer mit original Biathlongewehren, die mit Infrarottechnik ausgestattet sind. „Geschossen“ wird auf die Ziele mit Lichtpunkten. Jeder Interessierte ab zwölf Jahren kann mitmachen.