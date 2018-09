Anzeige Betriebe präsentieren ihre Angebote

Einkaufen in Burladingen mache Freude. Alles sei sehr gut in wenigen Minuten erreichbar. Burladingen biete neben der bunten Geschäftswelt viele Freizeitmöglichkeiten. Schöne Ausflugsziele seien in nächster Umgebung zu finden. Die Geschäfte öffnen am verkaufsoffenen Sonntag um 11 Uhr, die Kutsche fährt am Sonntag wie üblich umsonst, um die Kunden an ihre Einkaufsadresse zu kutschieren. Sehr viele Top-Angebote zum Teil zu Schnäppchenpreisen könne man finden, berichtet die HGV-Vorsitzende. Manche Betriebe verwöhnen ihre Kunden mit einem Gläschen Sekt, andere laden sie zu einer Tasse Kaffee ein.