Anzeige Betrieb setzt auf Regionalität

D ie über vier Jahrzehnte alte Bedienungstheke hatte ausgedient, sie wurde nun durch eine neue moderne Einrichtung ersetzt. Nach den Maler- und Elektroarbeiten ist der Verkaufsraum größer und überschaubarer. Die ersten Kunden sprachen bereits Glückwünsche zur gelungenen Sanierung aus. Grund genug für Inhaber Christoph Mayer, sich bei seinen Kunden mit einem Angebot zu bedanken, das vom heutigen Donnerstag an bis Samstag gilt.

Bei der Fleischauswahl legt Christoph Mayer Wert auf Regionalität. Frische und Qualität stehen bei ihm an oberster Stelle. Vorratshaltung ist für ihn ein Fremdwort. Jede Woche fertigt er ein bestimmtes Kontingent an Fleisch- und Wurstwaren. Die Kunden haben Verständnis dafür, wenn mal etwas ausgeht, denn sie wissen, dass es in der nächsten Woche wieder frische Ware gibt. Gegebenenfalls wird vorbestellt.

In der Metzgerei Mayer werden Salate selbst hergestellt, besonders beliebt sind Fleisch und Kartoffelsalat, ebenso die leckere Tellersülze. Nach individuellen Wünschen der Kunden wird für festliche Angelegenheiten ein kleiner Partyservice zusammengestellt, zudem werden Wurst-, Käse,-oder Grillplatten auf Bestellung gefertigt. In der Grillsaison gibt es ohnehin eine große Auswahl an Grillfleisch und Grillwürsten in der Ladentheke.