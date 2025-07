1 Bianca und Michael Kraft in ihrem gut sortierten Verkaufsraum mit einem breiten Sortiment für Handwerk und Garten. Foto: Tina Block Im Mai eröffnete Michael Kraft zusätzlich zum bestehend Garten- und Landschaftsbaubetrieb einen Baustoffhandel in Schwarzenberg.







Seit dem 19. Mai dieses Jahres erhalten Kunden in der Mannheimer Straße 8 in Schömberg-Schwarzenberg alles, was das Häuslebauer-, Handwerker- und Gartenbauerherz begehrt. Von Pflastersteinen und Schachtringen über Rasengittersteine bis hin zu allem, was das Thema Entwässerung anbelangt, ist im Baustoffhandel erhältlich.