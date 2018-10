Anzeige Besucher erwartet eine reichhaltige Auswahl

S pätsommersonne und viele entspannte Kunden, das ist es, was sich die rund 180 internationalen Marktbeschicker für diese vier Tage wünschen. Da manche Arbeitnehmer aufgrund des Feiertages am Mittwoch den Donnerstag und Freitag als Brückentage genießen dürfen, sind die Voraussetzungen für das eine schon einmal geschaffen, das andere liegt in Petrus’ unbestechlichen Händen. Eine reichhaltige Auswahl an allem, was die einen dringend brauchen und die anderen schon immer einmal haben wollten, wird von den fahrenden Händlern feilgeboten: Kittelschürze, Blumenzwiebeln, Wachstuchtischdecken und Unterwäsche, CDs, Schallplatten, Socken und Pfannen, Strickwolle, Kochlöffel, Gewürze, Gartenaccessoires und vieles mehr. Marktmeister Arno Laubis hat sich wieder durch die aufgrund des historischen und deshalb attraktiven Standortes Villingen lange Liste der Bewerber gearbeitet. Unter erschwerten Bedingungen, schließlich reduziert die Baustelle in der Rietstraße das Areal der Stellplätze. Bevorzugt wurden bei der Vergabe die darauf, dass die alteingesessenen Händler, die zudem möglichst ihre Stammplätze wiederbekommen sollten. Mehr Absagen als sonst musste Laubis dagegen aussprechen – statt der üblichen 200, finden diesmal nur 180 Anbieter Platz. Trotzdem werde Freiluft-Kaufhaus auf Zeit wieder viele Menschen, auch aus dem gesamten Schwarzwald-Baar- und den umliegenden Landkreisen anlocken, da ist sich der Marktmeister sicher. Wenn das Wetter mitspielt, duftet es dann wieder nach Zuckerwatte und gebrannten Mandeln, nach Bratwürsten und exotischen Gewürzen und die Menschen drängen sich durch die Straßen. Die "Öffnungszeiten" sind an den Werktagen von 9 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.