Anzeige Besuch hat sich für Preisträger allemal gelohnt

Besucher erinnern sich an die Tombola mit zahlreichen Preisen, die zum Loskauf anregten. Ebenso ein großes Plüsch-Krokodil. Und den Erlös daraus spendete das Reisebüro dem Verein "Ein Stückchen Himmel", der bekanntlich bei der Veranstaltung durch die Gewerbetreibenden unterstützt wurde. Durch die persönliche Verbindung zu Melanie und Christoph Rall fließt die finanzielle Unterstützung direkt in die Hilfe für eine Kindertagesstätte in Brasilien.