Ein Ort, der gutes Essen, leckere Cocktails und gemütliches Wohlfühl-Ambiente vereint. Und ein Ort, an dem klassische auf moderne Speisen treffen: Das war die Vision, die Dominique Brandt vor Augen hatte – und die sich zu einem Plan für ein Restaurant samt Cocktailbar unter dem Namen „besto.“ ausgewachsen hatte.

Diese Vision spiegelt sich heute nicht nur im 1905 erbauten und modern umgebauten Gebäude wieder, sondern auch in der Speisekarte: Auf der Speisekarte stehen moderne Gerichte wie Burger und Bowls – in über 125 verschiedenen Kreationen und Variationen – die sich jeder Gast individuell zusammenstellen kann – je nach Geschmack.

Aber auch die „gut bürgerliche Küche“ soll im besto. nicht zu kurz kommen: Vom schwäbischen Zwiebelrostbraten, bis über selbstgemachte Maultaschen mit eigens hergestellten schwäbischen Butterspätzle bis hin zur „besto. Platte“, welche eine Auswahl an schäbischen Köstlichkeiten vereint, wird den Gästen hier eine kulinarische Vielfalt geboten. Ein weiteres Highlight im besto. sind die Holländischen Pommes – in über 75 verschiedenen Variationen und garniert mit kreativen Toppings und Saucen.

Cocktails und Bowling im Gewölbekeller

Mit seinem modernen Wohnzimmer-Ambiente bietet das besto. zudem einen Ort zum Wohlfühlen, Fallenlassen und „einfach dasein“. Aber nicht nur im Inneren der alten Villa hat sich was getan: Auch die neuen Außenbereiche sollen den Gästen ein mediterranes Urlaubsflair, Stunden des Verweilens und Genießens schenken. Sowohl vor dem Haus, als auch im gemütlichen Innenhof sollen Gäste künftig gemütliche Sommerabende genießen.

Und auch der einzigartige Gewölbekeller im Herzen der Villa soll nicht ungenutzt bleiben: Dieser soll künftig von Jedermann – zum Beispiel für geschlossene Gesellschaften und Veranstaltungen – gemietet werden können. Ein Höhepunkt soll die top-moderne Duckpin-Bowling-Bahn werden, welche individuell eingebaut wird. Zusätzlich Platz bietet der besto.Keller für eine kleine Bar und gemütliche Loungemöbel zum Genießen von Cocktails, Verweilen und Spaß haben.

Hinter dem besto. steht der 39-jährige Dominique Brandt, Inhaber und Betreiber mehrerer Lokalitäten – unter anderem die Albstädter KulturFabrik und das Gleis4 in Albstadt-Ebingen, den Eventservice Zollernalb sowie das Kiosk im Tailfinger Naturfreibad. „Ich möchte gerne etwas zurückgeben und die Gastronomie in Albstadt stärken. Nur so können wir diese Region attraktiv halten, für junge Leute und Familien“ erklärt der Unternehmer und Gastronom seine Motivation, ein weiteres Restaurant in Ebingen zu eröffnen.

Wer sich selbst einen Eindruck von der kulinarischen Vielfalt des besto. machen möchte, das Restaurant hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Mittwoch bis Samstag von 16 bis 23 Uhr sowie Sonntags von 11 bis 21 Uhr.

Reservierungen und Kontakt unter www.bestorant.de, Telefon 07431/82 89 85 7