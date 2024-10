Die METRO-Ausbildungsmesse, zu der sich 19 Unternehmen angemeldet haben, fährt wie auch im Vorjahr zweigleisig.

Schüler können die stationäre Messe im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus besuchen und parallel am Influencer-Marketing-Wettbewerb, der in den sozialen Medien stattfindet, teilnehmen.

Zur Influencer-Aktion anmelden können sich die Schüler vorab per WhatsApp oder am Messetag direkt vor Ort. Die Aktion läuft dieses Jahr erstmals direkt während der Messe. Geöffnet ist die Messe von 10 bis 14.30 Uhr. Den Dreier-Gruppen, die am Wettbewerb teilnehmen, stehen gesonderte Räumlichkeiten zur Erstellung ihres Social-Media-Beitrags zur Verfügung.

90-Sekunden-Interviews mit Unternehmen vor Ort

Inhalt der kurzen Videos, die die Schüler erstellen werden, sind Interviews mit den Unternehmen vor Ort.

Die METRO-Organisatoren stehen den Schülergruppen bei den Drehs der Interviews natürlich unterstützend zur Seite. Drei Fragen dürfen die Schüler an die Geschäftsführer und Personalleiter stellen.

Die Herausforderung dabei: Maximal 90 Sekunden sollten die Beiträge lang sein. Die Schülergruppen müssen ihre Interviews daher im besten Fall auch auf dem Handy schneiden und überarbeiten.

Drei Messe-Ebenen gibt es bei der METRO: Das Foyer, das erste Stockwerk und der Kleine Saal des Konzerthauses. Foto: Ingrid Kohler

Das Video wird von den Organisatoren dann direkt auf dem METRO-Instagram-Kanal gepostet. Geteilt werden die Beiträge natürlich auch über den Gewerbeverein Trossingen und die jeweiligen Seiten der Unternehmen.

Die Fragen können ganz frei heraus überlegt werden, sollten aber alle im Zusammenhang mit dem diesjährigen Motto „Team“ stehen.

Professionelles Bewerbertraining zu gewinnen

Die Organisatoren erhoffen sich so, den Schülergruppen zu vermitteln, was alles in Teamarbeit entstehen kann und wie aus vielen einzelnen Ideen und Talenten ein großer Erfolg werden kann.

Zu gewinnen gibt es für die Siegerteams ein professionelles Bewerbertraining mit spezialisierten Profis, einen Zuschuss zum Führerschein über 3000 Euro und viele weitere attraktive Preise. Ermittelt wird das beste Influencer-Team über eine Jury.

Eingereicht werden können die Beiträge bis zum 15. November, die Preisverleihung findet im Frühjahr 2025 statt.

Die Schüler können viele unterschiedliche Berufsbilder kennenlernen. Foto: Ingrid Kohler

Doch auch abseits vom Influencer-Marketing hat die Ausbildungsmesse den Schülern viel zu bieten: Die Schüler können Berufsbilder kennenlernen, die sie vielleicht noch gar nicht kannten, und mit etwas Glück auch einen Praktikumsplatz ergattern.

Laufzettel führt durch die drei Messe-Ebenen

Das ist neu in diesem Jahr: Mit Laufzetteln ausgestattet werden auf drei Ebenen Punkte bei den Unternehmen gesammelt. So ist sichergestellt, dass die Teilnehmer auch über den Tellerrand hinausschauen und gleich mehrere Unternehmen kennenlernen. Die Schüler streifen so nicht nur durch das Foyer, sondern auch durch das erste Stockwerk und den Kleinen Saal des Konzerthauses.

Als Belohnung gibt es im Tausch gegen den Laufzettel in der Bewirtungslounge dann ein Getränk und einen Snack.

Zum ersten Mal mit einem Stand dabei ist dieses Jahr unter anderem auch die Feuerwehr. Johannes Ländle macht im Rahmen der METRO-Ausbildungsmesse auf den Bundesfreiwilligendienst aufmerksam. Dieser kann für Schüler nach dem Schulabschluss ein wertvoller Zwischenschritt zur Orientierung vor dem Karrierestart sein.

Anmeldungen für den Influencer-Marketing-Wettbewerb dürfen die Schüler direkt per WhatsApp unter Angabe der Namen, des Teamnamens und der Schule sowie Klasse an 0176/ 43 84 64 92 senden.