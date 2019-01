Anzeige Besonders viel Fahrspaß und Komfort fürs Geld

Ein fünfsitziger SUV mit allen technischen Raffinessen und viel Komfort für Fahrspaß in der Stadt und überland: Das ist der neue Renault Kadjar, den das Team des Autohauses Link + Korn am Tag der offenen Tür vorstellt. Technische Raffinessen wie das Multifunktionslenkrad, die Bose® Audioanlage, Klimaanlage vorne und hinten, besonders flexibel einstellbare Sitze und vieles mehr können Kunden und solche, die es werden wollen, am Samstag, 12. Januar von 9 bis 16 Uhr in der Sigmaringer Straße 185 in Ebingen entdecken und testen.

Die Mitarbeiter um Frank Link, Ralf Korn und Werkstattleiter Bernd Korn präsentieren am Renault-Tag und am Dacia-Tag aber auch die anderen Modelle beider Marken, die Bedarf und Wünsche der Kunden vom Kleinwagen bis zum SUV abdecken. Dazu gehören der vielseitige Captur, der stilvolle Koleos, der Megane – ob als Limousine oder Kombi ein technisches Multitalent –, der wendige Twingo, der flotte Clio, das Familienauto Scenic – auch als Grand Scenic – sowie der Van "Espace" und der Talisman Grandtour von Renault.

Wer auf Elektromobilität umsteigen möchte, findet mit dem Renault Zoe Deutschlands meistverkauftes E-Auto mit großer Reichweite und zahlreichen Vergünstigen wie den staatlichen Elektro-Bonus und weitere Rabatte.