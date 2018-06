Anzeige Besonderes Augenmerk auf Freizeitgestaltung

Die dritte St. Georgener Seniorenmesse lädt am Samstag, 16. Juni, in die Stadthalle nach St. Georgen auf den Roßberg ein. Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr in der Freizeitgestaltung. Sportliche Betätigungen und zahlreiche Mitmachangebote stehen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.