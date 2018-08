Anzeige Besondere Künstler, besonderer Ort

Am Samstag, 1. September, heißt es "A Spectacular Night of Pink Floyd". Eine der besten deutschen Pink-Floyd-Bands, No Education (ehemals Shine on), will das Publikum mit den unvergesslichen Hymnen der Jahrhundert-Band Pink Floyd in ihren Bann ziehen.

Am Sonntag, 2. September, trifft der schwäbische Mundartkabarettist Hämmerle, der "schwäbische Elvis", auf Nils Strassburg, den laut Ankündigung "besten Elvis-Darsteller Deutschlands". Gemeinsam rocken sie die Bühne – mal gemeinsam und mal solo. "Herr Hämmerle und Herr Elvis zeigen das Beste aus drei Elvis-Programmen. Denn die beiden sind zwei Brüder in der Musik und haben sich für diesen besonderen Tag einiges ausgedacht", verspricht der Organisator.

Es gibt ein Wiederhören mit "Love me tender/Seifenspender" und dem Lied vom Kühlschrank – und ebenso viele Hits im unverfälschten Originaltext. Die Zuhörer erfahren nicht nur einiges über Elvis’ Leben im Geheimen, sondern auch über Hämmerles Privatleben. Und vielleicht stellt sich am Ende heraus, dass es dabei mehr Gemeinsamkeiten gibt, als beim ersten Blick ins Auge fällt. Burger: "Eins ist auf jeden Fall sicher: Hämmerle wird den Schramberger Stadtpark in den Schramberger Lachpark verwandeln."

Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen im Bärensaal statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten für die Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf bei der Stadt Schramberg, dem Schwarzwälder Boten, Brillen Lehmann, Optik Fischer und Sport Walter.