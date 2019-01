Anzeige Besichtigung mit der 3D-Brille und Computer

Nun bietet FBW für die letzten freien Wohnungen am 31. Januar und 1. Februar nochmals eine virtuelle Besichtigung in 3D an. Nachdem die Tiefgarage nahezu fertig gestellt ist, beginnt nun der Aufbau der ersten Häuser. FBW erstellt die Wohnobjekte zügig mit im Werk vorgefertigten Blähtonwänden. Die wetterunabhängige Fertigung im Werk garantiert FBW eine optimale Qualität der Bauteile.

Der Bau der Tiefgarage ist sehr anspruchsvoll, da die Baustelle nur über die Baulücke "Am Wettbach" zugänglich ist und materiell ausschließlich über den großen Oberturmdrehkran versorgt wird. Die Tiefgaragen-Umsetzung erfolgt in Ortbeton durch das regionale Bauunternehmen Stotz. FBW ist mit dem Baustellenablauf sehr zufrieden, und auch das milde Wetter vor Weihnachten begünstigte die Bautätigkeit, so dass der gestellte Zeitplan eingehalten werden konnte. FBW bekräftigt den anvisierten Fertigstellungstermin des ersten Bauabschnittes (die hinteren Häuser) bis zum 31. Dezember. Der zweite Bauabschnitt, direkt vorne "Am Wettbach", soll im Frühjahr 2020 bezugsfertig sein.

Ende Januar bietet FBW im Musterhaus in Dormettingen nochmals die Möglichkeit, die Wohnanlage mit 3D-Brille virtuell zu begehen. Laut Aussage von FBW erwartet die Besucher eine überraschend realitätsnahe Besichtigung der einzelnen Wohnungen und der gesamten Wohnanlage. FBW hat speziell für die Anwendung von "Virtual Reality" dauerhaft einen sogenannten "Greenroom" einrichten lassen. Zukünftig können noch vor Baubeginn alle Bauprojekte von Fertigbau Wochner in höchster Auflösung virtuell begangen werden. "Das gibt unseren Bauherren noch in der Planungsphase die Gewissheit einer ideal auf sie zugeschnittenen Bauausführung", so Jürgen Baumeister. FBW verwendet die neueste Generation an 3D-Brillen und eine speziell entwickelte Software, um die Daten aus den Programmen des Architekturbüros zu animieren und virtuell darzustellen. FBW nutzt neueste Technik, um seinen Kunden den bestmöglichen Service bieten zu können.