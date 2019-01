Anzeige Berufliche Schulen im Kreis stellen sich vor

Die vier Beruflichen Schulen im Zollernalbkreis bieten differenzierte Bildungswege, die jeder Begabung gerecht werden. Im Gegensatz zu den allgemeinbildenden Schulen wird während der gesamten Schulzeit eine Brücke zur Arbeitswelt geschlagen, auch in den Schularten außerhalb der dualen Berufsbildung.

Ein Blick auf die alljährlich veröffentlichten Namen der Absolventen Beruflicher Gymnasien oder Berufskollegs genügt, um zu erkennen, dass hier zunehmend Menschen mit Migrationshintergrund das Abitur oder die Fachhochschulreife erwerben. Insofern leisten die Beruflichen Schulen einen wichtigen Beitrag zur Integration und damit auch zu sozialem Zusammenhalt und Toleranz. Sie werden daher zu Recht als "Schulen des sozialen Aufstiegs" gewürdigt.

Mehr noch: Die Schularten der Beruflichen Schulen ermöglichen es auch "Spätzündern", nach Klasse 9 oder 10 richtig durchzustarten. Ob auf einer Vollzeitschule oder in einer dualen Ausbildung – an den Beruflichen Schulen werden die Karten neu gemischt. Jeder Schüler beginnt hier noch einmal ganz neu, ohne persönliche Vorbelastungen und in neuen Klassengemeinschaften – und zwar in einer "Erwachsenenwelt": Die Schüler an Beruflichen Schulen sind alle älter als 15 Jahre. Das prägt die Atmosphäre.

Am Berufsinfotag stellen die vier Beruflichen Schulen im Kreis ihr breitgefächertes Angebot vor. Das neue Hauswirtschaftliche und Kaufmännische Berufliche Schulzentrum Hechingen präsentiert sich im Gebäude der Kaufmännischen Schule Hechingen.