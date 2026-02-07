Der Berufetag „Schüler meets Azubi“ in der Neckarhalle in Oberndorf ist mehr als eine gewöhnliche Berufsmesse. An den Ständen warten vor allem Auszubildende. (Text 2 von 3)

Wieder ertönt das akustische Signal in der Neckarhalle. Für die Schülerinnen und Schüler ist es das Zeichen, zum nächsten ausgesuchten Messestand zu wechseln, um sich über weitere Berufsbilder zu informieren; im Idealfall vielleicht sogar aus einer ganz anderen Branche. Die vergangenen 15 Minuten sind für manche wie im Fluge vergangen, für andere haben sie sich hingezogen; aber vielleicht ist es ja beim nächsten Messestand anders.

Der dritte Berufetag Der Berufetag „Schüler meets Azubi“, der in der aktuellen Form am vergangenen Dienstag zum dritten Mal stattfand, ist vom Team des Handels- und Gewerbevereins Oberndorf gut durchorganisiert. Die Spanne der Ausbildungsberufe und Dualen Studiengänge bei den 40 Ausstellern ist riesig, die Schülerinnen und Schüler bekamen im Vorfeld die Möglichkeit, sich vorzubereiten, und das 15-Minuten-Signal stellt sicher, dass sie ihre Zeit beim Berufetag auch optimal nutzen können.

Die Erfahrungen der Arbeitgeber mit dem Berufetag

Für manchen Arbeitgeber ist es nicht das erste Mal beim Oberndorfer Berufetag. Michael Hezel, Teamleiter Personal, Azubis und Studenten bei VBM Medizintechnik in Sulz-Kastell, hat schon gute Erfahrungen gemacht. „Wir hatten schon einen Bewerber, der sich explizit auf sein Gespräch beim Berufetag bezogen hat.“ Um den jungen Besuchern einen Eindruck von VBM zu geben, gibt es hier am Messestand zum Beispiel einen Larynx-Tubus, den auch Rettungssanitäter setzen dürfen.

Foto: Eric Zerm

Ein treuer Standbetreiber und seine Ausbildungsberufe

Ein treuer Standbetreiber ist auch die Kreissparkasse Rottweil, wo die Ausbildungen zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau sowie zum Finanzassistenten / zur Finanzassistentin sowie der Bachelor of Arts-Studiengang BWL Bank vorgestellt werden. „Wir konnten einiges an Interesse wecken“, freut sich Tim Barth, der über die Sparkasse ein Duales Studium absolviert.

Eine Schwäche für Zahlen?

Wer eine Schwäche für Zahlen hat, kann sich auch am Stand der LSK Steuerberater aus Oberndorf über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Hier geht es um die Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten.

Azubis präsentieren

Als großer Oberndorfer Arbeitgeber ist Rheinmetall erneut dabei. Ausbilderin Michelle Kessler schwärmt im Gespräch über ihre Erlebnisse im Unternehmen, das Standorte in ganz Europa hat. Im Fokus steht beim Berufetag der Standort Oberndorf. Den Messestand haben die Auszubildenden aufgebaut. Zudem führen sie die Gespräche und kümmern sich um die Präsentation.

Mit Heckler & Koch ist ein weiteres Wehrtechnik-Unternehmen aus Oberndorf beim Berufetag vertreten.

Vorstellungen von Berufen werden konkreter

Ebenfalls wieder dabei: die Deutsche Bahn. Hier stellen die beiden Recruiter Manuel Häusler und Nadine Pfister verschiedene Berufe vor, die man bei der Bahn lernen kann; vom Lokführer und Gleisbauer bis zum Elektroniker für Betriebstechnik und zum Industrieelektroniker. Das Konzept des Berufetags finde er gut, so Manuel Häusler. Unter manchem Ausbildungsberuf könnten sich Schüler gar nicht so viel vorstellen. Die Gespräche ändern das.

Geräte zur Holzbearbeitung

Eine ganz andere Branche lernen die jungen Besucherinnen und Besucher am Stand der Firma Mafell aus Oberndorf kennen. Hier werden Geräte zur Holzbearbeitung hergestellt. Die Ausbildungsmöglichkeiten reichen vom Industriemechaniker und von Industriekaufleuten bis zum Fachinformatiker Systemintegration.

Am Stand der Firma Müller Heizung und Bad aus Epfendorf erzählen Mohammad Bahaa Alkhatib und Fabricio Steidinger direkt aus ihrem Alltag. „Wir erzählen aus unserem Herzen, was uns an unserem Beruf gefällt“, so Alkhatib.

Hoffnung auf Praktikant

Axel Grathwol, Inhaber von Grathwol Fensterbau in Sulz-Bergfelden, nutzt den Berufe-tag, um die jungen Frauen und Männer, die seinen Stand besuchen, zu einem Grill-Event in seiner Firma einzuladen. Dazu schenkt er ihnen eine große hölzerne Grillzange. „Dort können sie sich ein Bild von unserer Firma machen, und vielleicht gewinnen wir ja ein paar Praktikanten.“ Bisher habe er all seine Azubis über ein Praktikum gewonnen.

Auf der kommenden Seite erfahren Sie, über welche Branchen, Ausbildungsberufe und Firmen sich die Schülerinnen und Schüler beim Berufetag „Schüler meets Azubi“ noch informieren konnten.