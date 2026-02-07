Der Berufetag „Schüler meets Azubi“ in der Neckarhalle in Oberndorf ist mehr als eine gewöhnliche Berufsmesse. An den Ständen warten vor allem Auszubildende. (Text 2 von 3)
Wieder ertönt das akustische Signal in der Neckarhalle. Für die Schülerinnen und Schüler ist es das Zeichen, zum nächsten ausgesuchten Messestand zu wechseln, um sich über weitere Berufsbilder zu informieren; im Idealfall vielleicht sogar aus einer ganz anderen Branche. Die vergangenen 15 Minuten sind für manche wie im Fluge vergangen, für andere haben sie sich hingezogen; aber vielleicht ist es ja beim nächsten Messestand anders.