40 Arbeitgeber aus der Region stellten beim Berufetag „Schüler meets Azubi“ in der Neckarhalle in Oberndorf ihre Ausbildungsberufe und Dualen Studiengänge vor. (Text 1 von 3)

Technische und kaufmännische Industrieberufe, soziale Berufe, Berufe aus den Bereichen Sicherheit, Justiz oder Wehrtechnik, Handwerksberufe, Hotellerie und Gastronomie... Den Schülerinnen und Schülern vom Schulverbund Oberndorf sowie vom Gymnasium am Rosenberg bot sich beim Berufetag „Schüler meets Azubi“ am Dienstag in der Neckarhalle eine riesige Auswahl an potenziellen Ausbildungsmöglichkeiten. Das Organisationsteam des Handels- und Gewerbevereins Oberndorf hatte einen bunten Strauß aus 40 Arbeitgebern aus der Region zusammengestellt, die eine noch größere Anzahl unterschiedlicher Berufsausbildungen und Dualer Studiengänge vorstellten.

Wie die Schüler sich vorbereiteten Um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich gut auf den Berufetag vorzubereiten, hatte der HGV den Schulen des Schulverbunds und auch dem Gymnasium am Rosenberg im Vorfeld die Liste der Teilnehmer zur Verfügung gestellt. Vier Aussteller sollten sich die jungen Frauen und Männer schon aussuchen, um dann dort – schon mit vorbereiteten Fragen – auch gute Gespräche führen zu können.

Wie sichergestellt wird, dass der Zeitplan passt

Seit dem vergangenen Jahr hat es sich beim Berufetag in der Neckarhalle etabliert, etwa alle 15 Minuten durchzuwechseln. Dazu gibts ein lautes akustisches Signal. Damit ist sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler während ihres Aufenthalts in der Neckarhalle auch wirklich ihr ganzen Programm absolvieren können. Weitere 15 Minuten stehen für einen fünften Messestand zur Verfügung, den sich die jungen Frauen und Männer spontan aussuchen können.

Foto: Eric Zerm

Was es zu gewinnen gab

Als zusätzlichen Anreiz für gute Gespräche bot der HGV auch in diesem Jahr wieder eine Verlosung. Am Ende der Gespräche wanderten die ausgefüllten Laufzettel alle in eine Lostrommel. Zu gewinnen gab es ein Tablett und – als zweiten und dritten Preis – jeweils einen 50-Euro-Gutschein; einlösbar in den Mitgliedsbetrieben des HGV, zu denen neben Gewerbegebtrieben auch Einzelhändler und Dienstleister gehören.

Unterstützer des Berufetags

Unterstützt wird der Berufe-tag auch von der Stadt Oberndorf. Diese stellte die Neckarhalle kostenlos zur Verfügung. Bürgermeister Matthias Winter eröffnete auch den diesjährigen Berufetag wieder, bedankte sich bei den Schulen und Firmen und wünschte den Schülern einen erlebnisreichen Tag.

Überraschende Erkenntnisse zu einzelnen Berufen

Wer im Laufe des Vormittags den Blick in der Halle schweifen ließ, konnte viele zufriedene Gesichter erkennen. Manch junge Auszubildenden, die ihre Berufung gefunden haben, erzählten mit leuchtenden Augen von ihren ersten Berufserfahrungen. Ausbildungsleiter oder Firmenchefs freuten sich über Nachfragen, und zahlreiche Schüler staunten über die inhaltliche Vielfalt mancher Ausbildungsberufe.