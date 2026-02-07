40 Arbeitgeber aus der Region stellten beim Berufetag „Schüler meets Azubi“ in der Neckarhalle in Oberndorf ihre Ausbildungsberufe und Dualen Studiengänge vor. (Text 1 von 3)
Technische und kaufmännische Industrieberufe, soziale Berufe, Berufe aus den Bereichen Sicherheit, Justiz oder Wehrtechnik, Handwerksberufe, Hotellerie und Gastronomie... Den Schülerinnen und Schülern vom Schulverbund Oberndorf sowie vom Gymnasium am Rosenberg bot sich beim Berufetag „Schüler meets Azubi“ am Dienstag in der Neckarhalle eine riesige Auswahl an potenziellen Ausbildungsmöglichkeiten. Das Organisationsteam des Handels- und Gewerbevereins Oberndorf hatte einen bunten Strauß aus 40 Arbeitgebern aus der Region zusammengestellt, die eine noch größere Anzahl unterschiedlicher Berufsausbildungen und Dualer Studiengänge vorstellten.