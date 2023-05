Ausnahmezustand in Schweighausen: Vom Samstag, 27., bis Montag, 29. Mai, lädt die Schuttertal-Gemeinde zum mittlerweile zwölften Bergdorffest ein. Am Sonntag und Montag lockt außerdem der große Pfingstmarkt in der Bergdorfhalle.

Partyfreunde aufgepasst: Die Gemeinde Schweighausen lädt am Pfingstwochenende zum Bergdorffest ein – drei Tage lang geht das Spektakel. Eine Übersicht des Programms.

Samstag, 27. Mai: Bürgermeister Matthias Litterst wird am Samstag, 27. Mai, als Schirmherr das 12. Bergdorffest gegen 16 Uhr offiziell vor dem Bergdorfhaus eröffnen und den Fassanstich vornehmen. Der Musikverein Schweighausen wird das Prozedere musikalisch umrahmen, zahlreiche Prominenz wird erwartet, so der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Schweighausen, Ludwig Göppert.

Gegen 18.30 Uhr werden das Festzelt und die Abendkasse mit einem Eintritt von 15 Euro zur Nacht in Tracht geöffnet. Die Party von ALLGÄU POWER beginnt um 20 Uhr und wird die jüngere und ältere Generation in ihren Bann ziehen. Denn ihr Publikum immer wieder aufs Neue zu begeistern, ist das gesetzte Ziel der fünf Musiker auf der Bühne.

Sonntag, 28. Mai: Die Böllerschützen vom Schützenverein Schweighausen melden sich um 8 Uhr zu Gehör. Ein Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr im Festzelt, umrahmt wird dieser vom Musikverein Schweighausen. Um 11 Uhr obliegt es wieder Matthias Litterst, den regionalen Bauernmarkt in der Bergdorfhalle zu eröffnen. Ebenfalls ab 11 Uhr werden die Schlossmusikanten aus Ortenberg mit einem Frühschoppenkonzert im Festzelt unterhalten.

Die Alphornfreunde Mittlerer Schwarzwald werden auch diesen Pfingstsonntagnachmittag beim Bergdorffest zu Gast sein. Ganz links im Bild ist der musikalische Leiter der Bläser und Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft Schweighausen, Ludwig Göppert, zu sehen. Foto: Vereinsgemeinschaft Schweighausen

Nach dem Mittagstisch wird um 13.30 Uhr eine Line-Dance-Gruppe eine Tanzvorführung zum Besten geben und mit anschließendem Workshop unterhalten. Um 15 Uhr sind kleine und große Kinder zu einer Theateraufführung in die Schule eingeladen. Die Alphornfreunde Mittlerer Schwarzwald mit angeschlossenen Weisenbläser unter musikalischer Leitung von Ludwig Göppert schließen das Nachmittagsprogramm ab.

Um 18.30 Uhr wird das Festzelt und die Abendkasse mit 14 Euro Eintritt zur Blasmusik vom Feinsten mit Berthold Schick und seinen ALLGÄU6 geöffnet. Ab 20 Uhr präsentiert die Formation in erster Linie böhmische Blasmusik in ganz speziellem und eigenständigem Sound, mit dem höchsten Anspruch an die Musikalität. Ein besonderer Höhepunkt im Programm sind die Instrumentalsolos. Ausflüge in andere Genres vervollständigen das Spektrum ihres reichhaltigen Repertoires – ein Genuss für alle Blasmusikfans.

Montag, 29. Mai: Von 11 bis 17 Uhr wird der regionale Bauernmarkt in der Bergdorfhalle geöffnet sein, die Trachtenkapelle Schuttertal wird im Festzelt zum zünftigen Frühschoppen aufspielen. Ab 13.30 Uhr werden die Turnmädels der Sportgemeinschaft Schweighausen unter der Leitung von Melanie Krug mit Turnen und Akrobatik unterhalten. Ab 15 Uhr wird der Männergesangverein Schutterbund im Festzelt zu Gast sein. Parallel wartet in der Schule wieder ein Kindertheater. Die Rollbergmusikanten aus Ottoschwanden werden ab 17.30 Uhr loslegen. Gegen 21 Uhr ist die Tombolaverlosung eingeplant, bevor DJ Jojo nochmals zum Festausklang einheizen wird.

An allen drei Tagen wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein: Neben dem Bedien-Service im Festzelt gibt es eine Bierinsel , den Weinstand der WG Königschaffhausen-Kiechlinsbergen, Kaffee und Kuchen, Eis und Cocktails im Bergdorfhaus, Grillspezialitäten, frittierte Pilze, Salatteller mit Putenstreifen sowie Sauerbraten am Sonntagmittag und Jägerbraten am Montagmittag.

Große Tombola

1. Preis: ein Weber-Grill 2. Preis: Zehn Tage Urlaub in einer Ferienwohnung an der Nordsee 3. Preis: 250 Euro in Bar 4. Preis: ein Gutschein für einen Motorsägen-Kurs