Anzeige Bereit für die geschmackvollste WM

Dabei gäbe es, so die Beobachtung von Kalmbach, keine Unterschiede zwischen „Jungs und Mädels im Publikum; bei Highlight-Fußball sind alle gleich verrückt.“ Das habe sich schon während der Generalprobe zum „Public Viewing“ im Teufelwerk so gezeigt, als man das „Soft Opening“ der neuen Event-Location just an dem Abend feierte, als in der Ukraine das Finale der Champions-League über die Bühne ging. „Stimmung am Siedepunkt.“ Genauso wie es sein sollte.

Um da auch wirklich nichts dem Zufall zu überlassen, schrauben die Teufelwerker auch an so mancher besonderen Idee zur Fußball-WM. Die „Nagolder 11“ zum Beispiel: elf Flaschen „Hochdorfer XS“ auf Eis im Kübel zum Pauschalpreis und zum gemeinsam Anstoßen. Je nachdem, welche Länder jeweils spielen, wird es auch Nationen-typische Getränke im Ausschank geben. „Einfach überraschen lassen.“ Außer vielleicht bei „Ägypten gegen Uruguay (Di. 19.6. ab 20 Uhr) - „da fällt auch uns nix Typisches zu ein.“

Allerdings beobachten Kalmbach und sein Team, dass das Nagolder Publikum eigentlich „ziemlich experimentierfreudig“ sei. Beispiel: „Rosi-Spritz“, eine spontane Eigen-Kreation der Teufelwerker, ebenfalls zum Soft-Opening erstmals angeboten. Prosecco mit Ginger Ale, gewürzt mit einem Zweig Rosmarin und Orangenschale. „Sofort der Renner.“ Nicht nur bei den Mädels. Herrlich würzig und erfrischend. So gesehen könnte dies auch die „geschmackvollste WM“ ever werden...

Deutschland muss übrigens am kommenden Sonntag (17. Juni) ab 17 Uhr das erste Mal „ran“ - und das gleich gegen Mexiko. Was einen ersten echten Höhepunkt der Fußball-WM auch im Teufelwerk vermuten lässt. Da wird dann wahrscheinlich auch der Foodtruck im Garten der Location am Nagoldufer geöffnet sein – der von einem externen Caterer betrieben wird (und deshalb nicht immer analog zum Teufelwerk geöffnet hat). Was es dann geben wird? „Ebenfalls – einfach überraschen lassen.“ Aber „bodenständig und ein bisschen verrückt“ wie alles im Teufelwerk wird es auf jeden Fall sein.