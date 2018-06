Anzeige Bequeme Gäste-Beförderung

Gründe für den Bau vor 150 Jahren waren vor allem der Transport von Gütern, insbesondere von Holz und die Anbindung der Gemeinden im Enztal an das bereits bestehende Schienennetz. Mindestens genauso wichtig aber war die bequeme Beförderung von Gästen in den beliebten Badeort Wildbad. Die Bauarbeiten der Enztalbahn als Teil der Württembergischen Staatsbahnen begannen im Jahr 1865 unter Leitung von Oberbaurat Carl Julius Abel. Die Baukosten beliefen sich auf 7,6 Millionen Mark. Besonders kostspielig war dabei die streckenweise Verlegung der Enz und der bestehenden Straße sowie der Bau des Schlossbergtunnels in Neuenbürg.

Am 8. Juni 1868 wurde die erste offizielle Fahrt der neuen Enztalbahn durchgeführt. Schon am 12. Juni 1868 beehrte König Karl von Württemberg die neue Bahnstrecke. Wildbad war die bedeutendste Bäderstadt des Landes und das Wildbader Bahnhofsgebäude gilt als königlicher und elegantester aller Bahnhöfe Württembergs.

Die moderne Stadtbahnlinie S6 aus Pforzheim fährt seit 2003 mitten durch die Innenstadt bis zum Kurpark in Bad Wildbad.