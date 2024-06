„Laufen, Spaß haben und feiern“ – nur drei Regeln gelten beim alljährlichen Badeparadies Schwarzwald Firmenlauf Villingen-Schwenningen mit Start und Ziel auf dem Schwenninger Messegelände.

Am Donnerstag, 27. Juni, ist es wieder soweit. Der Startschuss zum sportlichen Feierabendvergnügen mit Benefizcharakter ertönt um 18 Uhr und bis kurz davor sind noch Anmeldungen möglich.

Der Schwarzwälder Bote als unterstützender Medienpartner wird auch in diesem Jahr nicht nur auf Bannern, sondern auch selbst mit einer Laufgruppe präsent sein, so wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der regionalen Unternehmen und Betriebe, die sich die siebte Auflage des Laufspaßes nicht entgehen lassen wollen.

Die schnellsten brauchen 15 Minuten

Es gilt, den fünf Kilometer langen Rundkurs unter die Sohlen zu nehmen, wobei es nicht auf Schnelligkeit und Sieg ankommt. Die Schnellsten werden schon nach rund 15 Minuten zurückerwartet und bei ihrem Zieleinlauf ausgiebig bejubelt und gefeiert, Applaus und Anerkennung sowie eine Teilnehmermedaille gibt es aber für alle, die an diesem Abend die Farben ihres Arbeitgebers vertreten.

Die verschiedenen Logos auf Grün, Orange, Blau, Schwarz, Weiß, Rot, Gelb oder Bunt werden erneut die Vielzahl der teilnehmenden Firmen sichtbar machen.

Wer stellt die meisten Läuferinnen und Läufer? Wer hat den laufstärksten Azubi und wer die lustigsten Kostüme? Die Antworten auf diese Fragen werden mit Spannung erwartet.

Freuen darf sich das mit Freuden erwartete Publikum an Start und Ziel sowie an der Laufstrecke durch das ans Messegelände grenzende Waldgebiet auf die Kreativität der Gruppen. Denn traditionell sind es nicht nur die üblichen Sportklamotten, die hier zur Schau getragen werden, sondern teilweise sehr fantasievolle Outfits. So wurden bei vergangenen Läufen gemäß dem Veranstaltungstitel etliche Badeenten gesichtet, manche Betriebe verkörperten ihre Produkte oder schleppten sie gar mit oder hüllten sich einfach in bunte Kostüme.